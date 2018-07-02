В России переименовали несколько военных частей. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии и они уже вступили в силу.

Так, 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк – "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й танковый полк – "гвардейский Нежинский". Об этом сообщает РБК.

В указах говорится, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы "Великой отечественной войны".

В частности, почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, "в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир".

Такой приказ подписал еще высший главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Одновременно с этим ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси - Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк).

381-й гвардейский артиллерийский "Варшавский полк" назван в честь столицы Польши.

Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.

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