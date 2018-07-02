Многие, наверное, слышали выражение «одно яблоко в день — и доктор не нужен».

Оказывается, еще лучше есть каждый день бананы. Этот известный плод необычной формы является настоящим кладом для здоровья. Полезны все овощи и фрукты, но стоит узнать, что будет, если есть бананы три раза в день, пишет со ссылкой на .

1. Улучшают работу сердечно сосудистой системы

Если будете съедать 3 банана в день, улучшите состояние своего сердца. Бананы содержат все питательные вещества, необходимые для поддержания организма. В них есть калий, витамин В6, витамин С и клетчатка. Поэтому уменьшите количество употребляемого натрия, а каждый день ешьте бананы. У вас не будет проблем с сердечно-сосудистой системой.

2. Снижают кровяное давление

Поскольку бананы богаты калием, они эффективно снижают артериальное давление. Опять же, нужно снизить употребление абсорбированного натрия, и повысить уровень калия, употребляя 3 банана в день.

3. Борются с анемией

Если вы заметили бледность и потерю энергии — вероятно, вы страдаете от анемии. Употребление банана после каждого приема пищи вас необходимой энергией. В этих плодах содержится достаточное количество железа.