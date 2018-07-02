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Денисова предложит комиссару по правам человека в Совете Европы вместе посетить политзаключенных украинцев
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02.07.2018 13:01
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Денисовой не удалось встретиться ни с одним украинцем во время ее
поездки в Россию Фото: Людмила Денісова / Facebook "Сегодня во
время встречи с послами Европейского союза… я смогу их
проинформировать, что сейчас происходит в Российской Федерации и в
Крыму в отношении наших граждан. Вместе с уполномоченным президента
в минской группе Ириной Геращенко мы встретимся с комиссаром по
правам человека в Совете Европы и проинформируем ее, что сейчас там
происходит. И я буду ей предлагать, чтобы вместе поехать к Олегу
Сенцову, к Володе Балуху, к Клиху, к Куку нашему, который тоже
голодает уже в Ростове. И следовательно вместе давайте сделаем
это", – заявила Денисова.Она добавила, что продолжит работать
в тесном сотрудничестве с Геращенко по вопросу освобождения
политзаключенных.9 июня президент Украины Петр Порошенко по
телефону обсудил с президентом России Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29
июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела
пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же
день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского
формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с
блокированием Россией посещения политзаключенных.Голодовку держат
политзаключенные Олег Сенцов, Владимир
Балух, Станислав Клих и Эмир-Усеин Куку.
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