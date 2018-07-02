Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Денисовой не удалось встретиться ни с одним украинцем во время ее поездки в Россию Фото: Людмила Денісова / Facebook "Сегодня во время встречи с послами Европейского союза… я смогу их проинформировать, что сейчас происходит в Российской Федерации и в Крыму в отношении наших граждан. Вместе с уполномоченным президента в минской группе Ириной Геращенко мы встретимся с комиссаром по правам человека в Совете Европы и проинформируем ее, что сейчас там происходит. И я буду ей предлагать, чтобы вместе поехать к Олегу Сенцову, к Володе Балуху, к Клиху, к Куку нашему, который тоже голодает уже в Ростове. И следовательно вместе давайте сделаем это", – заявила Денисова.Она добавила, что продолжит работать в тесном сотрудничестве с Геращенко по вопросу освобождения политзаключенных.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.Голодовку держат политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих и Эмир-Усеин Куку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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