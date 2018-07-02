В течение многих лет Газпром отклонял возможность снижения цены на газ для Польши

Решение арбитражного суда означает, что отныне польская газовая компания получила право требовать снижения стоимости покупки газа в рамках долгосрочного контракта, по которому Газпром поставляет газ в Польшу, - сообщает пресс-служба PGNiG.

В течение многих лет Газпром отклонял возможность снижения цены на газ для Польши, из-за чего цена, указанная в долгосрочном контракте (так называемых ямальских договоренностях), была значительно выше рыночных цен на газ в других странах Европы.

"Мы ожидаем снижения контрактной цены до уровня рыночных цен на следующих этапах арбитража", - заявил председатель совета правления PGNiG Петр Возняк.

Ямальский соглашения о поставках газа заключили еще в 1996 году польская сторона с российским Газпромом. Они будут действовать до 2022 года.

Напомним, что в деле против украинского Нафтогаза представители Газпрома заявляли о "создании трибунала Стокгольмского арбитража" об отмене контрактов на поставку газа Украине.

Ранее в Газпроме заявили, что Шведский суд отказал Нафтогаза в удовлетворении апелляции. Позже в Нафтогазе эту информацию опровергли, отметив, что апелляционный суд признал основания для апелляции Газпрома безосновательным.

Напомним, "Нафтогаз" заявляет, что недавнее заявление "Газпрома" о том, что Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража, не соответствует действительности.