|Польша в Стокгольмском арбитраже добилась снижения цены газа
|02.07.2018 13:03
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В течение многих лет Газпром отклонял возможность снижения цены на газ для ПольшиСтокгольмский арбитраж вынес первое положительное решение по делу польской газовой компании PGNiG против российского Газпрома, которое гарантирует возможность снижения цены на российский газ.
Фото: afp.com
Решение арбитражного суда означает, что отныне польская газовая компания получила право требовать снижения стоимости покупки газа в рамках долгосрочного контракта, по которому Газпром поставляет газ в Польшу, - сообщает пресс-служба PGNiG.
В течение многих лет Газпром отклонял возможность снижения цены на газ для Польши, из-за чего цена, указанная в долгосрочном контракте (так называемых ямальских договоренностях), была значительно выше рыночных цен на газ в других странах Европы.
"Мы ожидаем снижения контрактной цены до уровня рыночных цен на следующих этапах арбитража", - заявил председатель совета правления PGNiG Петр Возняк.
Ямальский соглашения о поставках газа заключили еще в 1996 году польская сторона с российским Газпромом. Они будут действовать до 2022 года.
Напомним, что в деле против украинского Нафтогаза представители Газпрома заявляли о "создании трибунала Стокгольмского арбитража" об отмене контрактов на поставку газа Украине.
Ранее в Газпроме заявили, что Шведский суд отказал Нафтогаза в удовлетворении апелляции. Позже в Нафтогазе эту информацию опровергли, отметив, что апелляционный суд признал основания для апелляции Газпрома безосновательным.
Напомним, "Нафтогаз" заявляет, что недавнее заявление "Газпрома" о том, что Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража, не соответствует действительности.
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