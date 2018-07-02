Покрытие 4G на территории Украины увеличится в десятки раз, а доступ к связи четвертого поколения получат 50% населения до конца 2018 года. Более подробно о том, что меняется с 1 июля.

C 1 июля мобильные операторы кардинально увеличили покрытие территории страны 4G. Это произошло благодаря запуску 4G в диапазоне радиочастот 1800 МГц. До этого 4G работал только в диапазоне 2600 МГц.

Как изменится покрытие связью четвертого поколения, к чему готовиться абонентам и что произойдет с 2G, объясняет украинское издание .

Что будет с покрытием

Запуск 4G в диапазоне 1800 МГц принесет стране главный дивиденд — в десятки раз увеличит покрытие населения и территории мобильной связью четвертого поколения.

До 1 июля 4G работало лишь в некоторых районах 27 населенных пунктов Украины. С 1 июля, например, lifecell запустила 4G в 232 населенных пунктах, а до 31 декабря 2018 года компания обещает покрыть 1 500 городов и сел, где проживает примерно 50% населения страны.

По условиям лицензии операторы обязаны обеспечить работу 4G во всех областных центрах в течение 2018 года. В городах с населением свыше 10 тыс жителей — за четыре года.

«Разницу между покрытием в 2600 МГц и 1800 МГц можно сравнить с разницей между лазерным лучом и лампой, — объясняют в пресс-службе компании «Vodafone Украина». —В диапазоне 1800 МГц мы будем покрывать в десятки раз большую территорию, в то время как покрытие в диапазоне 2600 МГц будет обеспечивать большие мощности в местах наибольшего скопления цифровых абонентов».

Покрытие Украины связью 4G кардинально увеличится за счет двух факторов.

Во-первых, радиус действия базовой станции (БС) в диапазоне 1800 МГц примерно на треть больше, чем в диапазоне 2600 МГц. Во-вторых, у мобильных операторов есть огромное количество станций, которые работают в диапазоне 1800 МГц.

Наличие готовой инфраструктуры очень важно. Например, для работы 4G в диапазоне 2600 МГц операторы строили сеть едва ли не с нуля. До 1 июля в этом диапазоне у трех операторов работало 1 381 базовая станция. Теперь три оператора смогут запустить 4G еще на 23 тыс станций.

Для запуска операторам нужно получить разрешения Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) на каждую базовую станцию. До 1 июля УГЦР выдал трем мобильным операторам разрешения на 4 800 станций. Каждый мобильный оператор получил по 1 600 разрешений.

Таким образом, у операторов есть большой потенциал для увеличения покрытия страны связью четвертого поколения в виде готовой инфраструктуры из десятков тысяч базовых станций. Теперь расширение покрытия зависит только от того, насколько быстро УГЦР будет выдавать разрешения.

Сколько населенных пунктов Украины покрыты мобильной связью стандарта 2G, 3G, 4G

ВСЕГО (2G+3G+4G) Базовые станции, шт Покрыто регионов Покрыто населенных пунктов «Киевстар» 24 112 25 4 880 «Vodafone Украина» 22 567 27 4 605 lifecell 18 087 27 2 797 GSM-1800 (2G, запуск 4G, 1800 МГц) «Киевстар» 8 459 25 3 371 «Vodafone Украина» 8 547 26 2 523 lifecell 6 030 27 2 025 UMTS (3G, 2100 МГц) «Vodafone Украина» 8 206 25 2 015 «Киевстар» 7 939 25 2 771 lifecell 6 000 25 1 990 LTE (4G, 2600 МГц) «Киевстар» 537 13 27 «Vodafone Украина» 423 14 25 lifecell 421 25 27

Что получат абоненты

После запуска 4G в диапазоне 1800 МГц какое-то время будет происходить тонкая донастройка сети. Затем абоненты в больших городах смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости в пять-семь раз большей, чем сейчас доступно в сети 3G.

Также с переходом значительной части абонентов в сеть 4G улучшение качества мобильного интернета будет ощутимо и в сети 3G.

«После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать «облачные» сервисы и новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки», — рассказывают в компании о новых возможностях, которые откроются украинцам.

Если сравнивать мобильную связь 4G и 3G, то в сети 4G скорость передачи данных примерно в 6,5 раза выше, в 2,5 раза меньше время ожидания открытия интернет-страниц, в 10 раз больше емкость сети, то есть количество абонентов, которые могут одновременно подключаться к интернету на высокой скорости, и более высокая стабильность соединения.

Характеристика 3G 4G 5G Пиковая скорость (DL) 42 (63) Mbps ~ 1 Gbps ~ 10 Gbps Средняя скорость (DL) 3 Mbps 15 Mbps ~ 100 Mbps Средняя задержка 150 ms 50 ms < 5 ms Активных соединений 50/cоту 500/соту 1 млн/кв км Поддержка мобильности ~ 300 км/час ~ 400 км/час > 500 км/час Спектральная эффективность 0,75 bps/Hz 1,5 bps/Hz > 3 bps/Hz

Что будет с 2G

Диапазон 1800 МГц мобильные операторы использовали для передачи голоса в стандарте 2G. Поскольку радиочастоты в этом диапазоне операторы начинают использовать для передачи данных в стандарте 4G, возникает вопрос, как это скажется на качестве традиционной голосовой связи.

Комментируя эти опасения, в компании «Vodafone Украина» утверждают, что качество связи 2G не станет хуже.

«В качестве услуг пользователи не-смартфонов не потеряют. Сегодня все больше «голоса» уходит в 3G-сеть, соответственно, уменьшается загрузка 2G-сети», — говорит пресс-секретарь компании Виктория Павловская.

ЭП попросила двух крупнейших поставщиков оборудования для базовых станцийукраинских мобильных операторов рассказать, что произойдет после запуска 4G на частотах 1800 МГц.

Huawei Украина

Как отразится на абонентах запуск 4G в диапазоне радиочастот 1800 МГц?

4G может стать доступен для значительно большего количества абонентов. Абоненты в Украине уже могли попробовать 4G на частотах 2600 МГц. Реальные скорости передачи данных в сети были в три-четыре раза выше по сравнению с 3G, но такие услуги были доступны на очень ограниченной территории.

Что будет с 2G на частоте 1800 МГц?

Частоты 1800 Мгц будут использоваться одновременно и для 2G, и для 4G. Сейчас сети 4G используются только для передачи данных, а голосовые звонки по-прежнему обрабатываются сетями 2G или 3G.

Операторы самостоятельно распределят частоты по технологиям, чтобы обеспечить достаточное количество частот для абонентов 2G и голосовых звонков и максимально возможную скорость для абонентов 4G. Если все сделать правильно, то качество услуг не ухудшится.

Насколько увеличится покрытие связью 4G?

Для запуска 4G на частотах 2600 МГц операторы были вынуждены строить новые фрагменты сети «с нуля». В результате покрытие было организовано лишь в отдельных местах, где операторы видели в этом коммерческий или иной смысл. Ситуация с 4G на частотах 1800 МГц иная.

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Операторы давно и интенсивно используют эти частоты. Оборудование, которое используют операторы, в большинстве случаев способно работать и в 2G, и в 3G, и в 4G. С технической точки зрения операторы могут запустить 4G на большом количествесуществующих площадок мобильной связи и обеспечить очень хороший охват по населению (процент жителей, имеющих доступ к технологии) и территории (процент территории, на которой доступна технология).

Насколько агрессивно операторы начнут запускать 4G в регионах, зависит от их стратегии, требований лицензий и экономической целесообразности.

Важно найти правильный баланс. Все хотят «дать больше» своим абонентам, но никто не хочет «греть воздух» и запускать в эксплуатацию оборудование для 4G без наличия реальных пользователей.

Технический директор «Эрикссон Украина» Сергей Терещук

Диапазон частот 1800 Мгц является самым распространенным и перспективным для построения сетей четвертого поколения стандарта LTE.

Это связано c большой географией покрытия, так как первоначально этот диапазон использовался для построения сетей второго поколения стандарта GSM. Также это связано с большим проникновением абонентских устройств, которые работают в этом диапазоне и поддерживают LTE.

То есть потенциально везде, где сейчас работает GSM 1800, может быть запущена сеть LTE, и эти две технологии будут работать одновременно. При таком подходе значительно повысится клиентский опыт, улучшится доступ к сервисам передачи данных за счет увеличения пиковых скоростей и уменьшения задержек.

Кроме того, появятся новые направления развития сервисов в области интернета вещей (IoT).

Со временем по мере увеличения количества терминалов, поддерживающих голос в LTE, голосовые сервисы будут постепенно мигрировать в сеть LTE, что повысит качество передаваемой речи и предоставляемых услуг.

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