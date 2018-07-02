Американская актриса Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1906 года.
Хэвилленд - одна из старейших актрис Голливуда Фото: EPA Об этом
сообщает Page Six.Оливии де Хэвилленд считается одной из старейших
актрис Голливуда.В ленте "Унесенные ветром" она исполнила роль
Мелани. Ее героиня по сюжету умирает молодой.С 1956 года Хэвиллэнд
живет в Париже.Она лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".В 2017
году британская королева Елизавета II удостоила актрису рыцарского
титула дамы-командора.
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