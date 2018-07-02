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Звезда "Унесенных ветром" Хэвилленд отпраздновала 102-й день рождения
02.07.2018 13:09
Американская актриса Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1906 года. Хэвилленд - одна из старейших актрис Голливуда Фото: EPA Об этом сообщает Page Six.Оливии де Хэвилленд считается одной из старейших актрис Голливуда.В ленте "Унесенные ветром" она исполнила роль Мелани. Ее героиня по сюжету умирает молодой.С 1956 года Хэвиллэнд живет в Париже.Она лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".В 2017 году британская королева Елизавета II удостоила актрису рыцарского титула дамы-командора.

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