|Упала с потолка: в Канаде преступница не смогла скрыться от полиции
|02.07.2018 13:11
|
В Канаде на видео был заснят момент, на котором женщина проломила потолок в магазине и упала на пол, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что женщина пыталась скрыться от сотрудников полиции.
По данным источника, мужчина и женщина хотели воспользоваться краденой кредитной картой, в результате чего были задержаны правоохранительными органами.
Как сообщал svodka.net, в Киеве произошел курьезный случай - мужчина переоделся в священника и обворовал церковь. Вор вынес из храма ладан, кадило и Евангелие.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями