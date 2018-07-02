В Канаде на видео был заснят момент, на котором женщина проломила потолок в магазине и упала на пол, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что женщина пыталась скрыться от сотрудников полиции.

По данным источника, мужчина и женщина хотели воспользоваться краденой кредитной картой, в результате чего были задержаны правоохранительными органами.

Как сообщал svodka.net, в Киеве произошел курьезный случай - мужчина переоделся в священника и обворовал церковь . Вор вынес из храма ладан, кадило и Евангелие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира