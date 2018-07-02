Обесточенными из-за непогоды остаются 42 населенных пункта Спасатели продолжают откачивать воду в подтопленных селах В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 42 нас. пункты в двух областях: тридцать восьмой Днепропетровской и 4 - в Луганской. Фото: из открытых источников В результате интенсивных осадков и порывов ветра зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы, - сообщает пресс-служба ДСНС. Во Львовской области остаются подтопленными 3 приусадебные участки и 3 подвалы жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. Всего за минувшие сутки на Львовщине подтопило 60 приусадебных участков и 25 жилых домов, а также повредило две дороги местного значения. Сейчас ДСНС восстанавливает электроснабжение, откачивает воду и ликвидирует последствия непогоды. Погодные условия стабилизировались. Напомним, накануне из-за грозы и сильный ветер без электричества оставались более 130 населенных пунктов. В Чернигове спасатели отселили жителей 50 домов, поскольку за сутки в городе выпала месячная норма осадков. В субботу дождь в Чернигове подтопила десятки частных домовладений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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