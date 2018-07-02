Украинские военные полностью освободили поселок Золотое-4, которое является одной из пяти частей города Золотое Попаснянского района Луганской области.

Об этом рассказал Громадському радіо глава военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

Он пояснил, что ранее Золотое-4 находилось в неопределенном статусе, поскольку только часть поселка была подконтрольна украинским военным.

«За эти позиции были боевые противостояния. Сейчас опасные нагрузки на население Золотого-4 уже уменьшены, ибо это уже окончательно наша территория, закреплены войска и такого влияния уже не имеют российские военные», — сказал Ильченко.

По его словам, сейчас в поселке проживает около 800 человек. Однако точное количество жителей еще уточняют.

«В любом случае поселок расположен на переднем крае, и, с учетом дальности полета минометной мины, оно будет оставаться в зоне поражения. Но серая зона уменьшилась — это факт. Золотое-4 окончательно под украинским влиянием», — сказал председатель ВГА Золотого.

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