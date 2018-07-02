Украинский политзаключенный Олег Сенцов старается не вставать с постели, так как для него это довольно энергозатратно, рассказал адвокат режиссера Дмитрий Динзе. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку Фото: ru.krymr.com "Я его два раза видел на прошлой неделе, в четверг и пятницу. Он был очень бледный, у него довольно уставший вид: его каждый день навещают всякие разные подполковники-полковники и постоянно отговаривают его от голодовки. Он сам о своем состоянии рассказывал следующее: что очень быстро устает, что в медсанчасти, где он находится, он в основном лежит, старается отдельно не ходить, не вставать с постели, потому что это для него довольно энергозатратно и сложно. Сенцов говорил: "По своему состоянию я еще держусь, но насколько меня хватит, неизвестно", – рассказал адвокат.Динзе напомнил, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис, позже его состояние здоровья стабилизировали."Соответственно, врачи опасаются сейчас за второй, третий и четвертый кризисы. Грубо говоря, до четырех кризисов на такой голодовке бывает… После четвертого кризиса человек уже может умереть", – сказал он.Адвокат пояснил, что под кризисом подразумевается возможный отказ каких-то внутренних органов, проблемы с сердцем."У Сенцова довольно плохой пульс был на тот момент, когда я с ним разговаривал, плюс еще потеря сознания, головокружения – он тогда уже "притормаживать" начал. Грубо говоря, кризис – это когда состояние неожиданно резко ухудшается и организм начинает плохо работать", – сказал Динзе.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что его адвокат сенцова сенцов Теги: война в украине