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Адвокат: Сенцова каждый день навещают разные подполковники-полковники, и постоянно отговаривают его от голодовки
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02.07.2018 13:17
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Украинский политзаключенный Олег Сенцов старается не вставать с
постели, так как для него это довольно энергозатратно, рассказал
адвокат режиссера Дмитрий Динзе. 14 мая Сенцов объявил бессрочную
голодовку Фото: ru.krymr.com "Я его два раза видел на прошлой
неделе, в четверг и пятницу. Он был очень бледный, у него довольно
уставший вид: его каждый день навещают всякие разные
подполковники-полковники и постоянно отговаривают его от голодовки.
Он сам о своем состоянии рассказывал следующее: что очень быстро
устает, что в медсанчасти, где он находится, он в основном лежит,
старается отдельно не ходить, не вставать с постели, потому что это
для него довольно энергозатратно и сложно. Сенцов говорил: "По
своему состоянию я еще держусь, но насколько меня хватит,
неизвестно", – рассказал адвокат.Динзе напомнил, что на 26-й
день голодовки у Сенцова был кризис, позже его состояние здоровья
стабилизировали."Соответственно, врачи опасаются сейчас за второй,
третий и четвертый кризисы. Грубо говоря, до четырех кризисов на
такой голодовке бывает… После четвертого кризиса человек уже может
умереть", – сказал он.Адвокат пояснил, что под кризисом
подразумевается возможный отказ каких-то внутренних органов,
проблемы с сердцем."У Сенцова довольно плохой пульс был на тот
момент, когда я с ним разговаривал, плюс еще потеря сознания,
головокружения – он тогда уже "притормаживать" начал. Грубо
говоря, кризис – это когда состояние неожиданно резко
ухудшается и организм начинает плохо работать", – сказал
Динзе.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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