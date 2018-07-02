Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что минимальную зарплату повысят, как только позволит экономика. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что я являюсь инициатором и сторонником повышения заработной платы в Украине. Вообще считаю, что людей передержали на минимальной зарплате, и это огромная проблема. Как только экономика позволит нам, обязательно поднимем", - заявил Гройсман.

При этом он подчеркнул, что немало экспертов и политиков критиковали его за повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, а затем до 3723 гривен.

"Теперь наоборот! Поэтому, как только появится возможность двигаться дальше, я сделаю этот шаг", - отметил премьер.

Вместе с тем он пояснил, что повышение минимальной зарплаты влияет на государственный сектор.

"А для повышения зарплат в государственном секторе надо перебалансировать сам бюджет. Это также нагрузки для небольших предприятий. Здесь необходимо разговаривать языком цифр", - резюмировал премьер.

Как сообщал svodka.net, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что государственный бюджет Украины до сих пор не предусматривает средств для повышения минимальной зарплаты .

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