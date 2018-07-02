Сергей Курченко получил «зеленый свет» из администрации президента Порошенко и негласную поддержку СБУ на восстановление своих схем оборванного транзита при импорте газа, а также импорта угля из так называемых ЛДНР в Украину.

Как пишут журналисты сайта «Апостроф», средства Курченко вполне могут быть использованы для наполнения того или иного избирательного фонда перед выборами-2019 года.

Журналистам стало известно сразу о нескольких схемах находящегося в розыске беглого олигарха времен Януковича в Украине. Как выяснили недавно журналисты из программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом», СБУ приостановила расследование и сняла арест со счетов компании из орбиты Курченко «Укргазпетролиум». Одновременно принадлежащий Курченко благотворительный фонд «Розбудова» строит дом для сотрудников СБУ действительно бесплатно, поскольку 80% квартир фонд готов передать СБУ, а 20% – Министерству обороны Украины. Как выяснили журналисты «Наші гроши», через директора Виктора Журавлева «Укргазпетролеум» связан с людьми из окружения Курченко. Так, партнерами Журавлева в фонде через его основателя – ОО «Розбудова» являются Андрей Гаркуша и Александр Дынник.

О схеме Курченко на рынке сжиженного газа еще в мае 2017 года писал журналист Александр Дубинский. По его данным, Курченко начал поставки контрафактного топлива на «Карпатнефтехим» через компанию Proton Energy (зарегистрирована в Швейцарии). Конечный бенефициар компании – израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Как пишет Дубинский, благодаря своим теплым отношениям с главой «Роснефть» Сечиным Курченко договорился о скидке на дизтопливе, благодаря которой его компания Proton Energy в 2016 году заработало около 10 миллионов долларов. В 2017 году Кабмин выдал постановление о давальческой схеме по ввозу на Карпатнефтехим 21,3 млн тонн нефтепродуктов и газа, которые позволяют собственникам Proton Energy вывести из бюджета 100 миллиардов гривен налогов.

Журналисты допускают, что по документам поставка может оформляться с наценкой в адрес швейцарской компании со льготным налогообложением, которая в свою очередь является учредителем украинской компании «Глуско Украина». Затем швейцарская компания со своей дополнительной наценкой может (по документам) поставлять газ и нефтепродукты на кипрские фирмы-прослойки, и, имея льготное налогообложение, не уплачивать с наценки налоги. Украинская фирма, в свою очередь, по документам может получать газ и нефтепродукты по цене на уровне рыночной цены и продавать товар практически без наценки, минимизируя уплату налогов в Украине. Фактически же, если исходить из такой схемы, газ и нефтепродукты на ООО «Глуско Украина» и ее дочерние структуры будет поставлять напрямую компания «Роснефть» (Россия) и ее дочерние структуры.

В этом бизнесе дела у Курченко идут видимо очень даже неплохо. Согласно сообщению на сайте Clusco, реализация нефтепродуктов в розницу (в литрах) на АЗК сети в 2018 году выросла на 7% в январе и на 15% в феврале по сравнению с аналогичными периодами 2017 года. Компания сообщает, что намерена продолжить открытие сети АЗС по Украине и в 2018 году.

Не менее комфортно, судя по всему, чувствует в Украине себя и Курченко медиа холдинг UMH Курченко, который в 2013 году он приобрел у экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина. Как стало известно в 2016 году государственный «Укрэксимбанк» переуступил задолженность компании Курченко «Ветек Медиа Инвест» в размере 216,5 млн грн и $90 тыс долларов взятую как кредит на покупку UMH Group в 2013 году, подконтрольным самому Курченко компаниям ДП «Союз реализаторов Украины» и ООО «Петра Ойл» со значительным дисконтом, который, вероятнее только и стал «отступными» для команды Порошенко.

И хотя со стороны представителей Национального совета и радио вещания и СНБОУ периодически звучат угрозы в адрес UMH, медиахолдинг Курченко, продолжает спокойно работать на украинском рынке. При этом на рейтинговых радиостанциях, газетах и Интернет-ресурсах, по-прежнему принадлежащих Курченко, практически отсутствует критика президента власти. Очень полезный ресурс перед стартом предвыборной кампании, не так ли.

Кроме того, по данным СМИ, компании, подконтрольные беглому Курченко – «Газ Альянс» и «Петролиум-капитал», занимающие монопольное положение на рынке импорта угля из оккупированных территорий Донбасса, поставили в Украину 2,65 млн. тонн антрацита из России через посредников по непрямым контрактам со Швейцарией и Великобританией – по усредненной цене $99,3 за тонну, а напрямую из России – 12,1 тыс. тонн по средней цене $165,7. При этом на территории ЛДНР уголь продается в среднем по $24-25 долл. за тонну. И хотя на официальном уровне возможность поставок угля из ЛДНР в Украину опровергается, эксперты не сомневаются, что украинские компании покупают «ДНРовский» уголь под видом российского. Как утверждают СМИ, эта схема связана с людьми из окружения Петра Порошенко, а именно экс-главой администрации президента Борисом Ложкиным.

«Получается, что команда Порошенко, ведя показательную борьбу против беглого Курченко, вполне может получать солидные бонусы с его схем. В числе возможных «бонусов» – не только контроль над медиа холдингом UMH перед выборами, но и доля в схемах по поставкам сжиженного газа и донецкого угля», – отмечают журналисты. При этом бизнес и источники доходов самого Курченко во многом зависимы от российских кураторов, которые обеспечивают контракты с «Роснефтью» и монопольное положение на рынке импорта угля из ЛДНР. «Либо в Кремле просто не отдельно осведомлены о масштабах работы на два фронта «молодого дарования», либо же там кто-то начал работать на новую избирательную кампанию в Украине», – предполагают журналисты.

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