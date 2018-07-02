“На днях стало известно, что в легализовали могилы псковских “ихтамнетов” из 76-й десантно-штурмовой дивизии, которых еще в 2014-м уничтожили на Донбассе.

На кладбище близко Пскова, где четыре года назад тайно зарывали трупы российских военных преступников, недавно установили гранитные плиты с указанием их фамилий, званий, дат рождения и гибели, пишет в своем блоге пишет политический знаток Андрей , передает со ссылкой на .

Там же появились и новые военные могилы, уже с закатанными в гранит фамилиями. Среди них есть свежие, связанные с военными преступлениями россиян не в Иловайске, как в предыдущей “закладке”, а в других местах Донбасса и Сирии. Скажем, некий Всеволод Смирнов погиб в декабре 2016-го, а Владимир Стеценко – в январе 2017-го. Подобное происходит не только на Псковщине, но и в других регионах России. Это – частичное признание Россией участия ее армии в военной операции в Украине. Ведь там уже не отрицают, что десятки их солдат погибли в августе 2014-го.

В вынуждены были изменить практику захоронений своих военнослужащих. Это во многом объясняется особенностями понимания жизни и смерти, присущими “русскому миру”. “Скрепность” позволяет убивать и творить беззакония где угодно. Главное при этом – нести священную миссию “защитника отечества”. Однако в случае естественной утилизации такого “защитника” требуется его возвращение в родную гавань для достойного погребения. Без этого обряда “русский мир” теряет природную “сакральность”.

Идеологи Путина понимают, что сотни безымянных могил по всей демотивируют военных, пока остающихся в живых. Поэтому там решили упредить эти риски. Теперь в не только предоставляют своим военнослужащим возможность погибнуть, совершив военные преступления, но и дают гарантии сохранить “доброе имя”. По крайней мере на собственном надгробии…

В Кремле посчитали незначительным риск вскрытия обществом тотального обмана государства в части того, что регулярных сил в Украине официально нет, а погибшие солдаты, как оказалось, есть. Там не без оснований полагают, что население, привыкшее к самообману, не способно мыслить критически и действовать рационально.

Главный расчет Кремля направлен на достижение лояльности основной целевой аудитории – военнослужащих, наемников и их близких. Те должны оценить решение МО по достоинству, поскольку, кроме моральной сатисфакции, теперь смогут получить еще и денежную – за уничтоженного далеко от родины кормильца.

По оценкам “Информационного сопротивления”, общие потери подразделений ВДВ России только в наиболее кровопролитном августе 2014-го составили 36 убитых и 161 раненых. При этом в России по-прежнему утаивают причины смертей или увечий солдат удачи, с оторванными шевронами . Их заменяют бредом про инциденты на учениях в Ростовской области.

Исходя из этого, засвеченные “Информационным сопротивлением” российские военнослужащие из 331-й парашютно-десантного полка и Ивакин из 31-й десантно-штурмовой бригады должны смириться с тем, что осколочные ранения мошонок они получили от дружественного огня нетрезвых сослуживцев, а не от залпа украинских артиллеристов под Иловайском. Как и рядовой Елизаров с ефрейтором Кудряковым, которым “на учениях” прострелили задницы и переломали кости. Хотя в любом случае всем им повезло неизмеримо больше, чем российскому ефрейтору Баранову, завершившему главные “учения” своей жизни в отдельных мешках на стеллаже Центра опознания погибших Ростова-на-Дону…

Однако, при кажущейся “скрепности” тренда на легализацию “ихтамнетов”, он довольно уязвим даже для российского тоталитарного общества. Ведь он не касается основной линии конфликта – темы войны с Украиной. Для цивилизованного же мира действия выглядят с этической стороны дикостью.

И, похоже, наиболее информированные и подготовленные к противостоянию с структуры в разных странах уже инициировали международный диалого возможных согласованных действиях на тему обуздания дикой территории с ядерным оружием. Закрытый международный “Black Sea Intelligence Forum”, организованный в ГУР МОУ при участии военных разведок восьми стран, (США, Великобритании, Грузии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Франции, Турции)можно считать ответом на гибридную агрессию Кремля и новые факты преступлений российских военнослужащих.

“Проведение форума обусловлено значительным ухудшением мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий и поиском путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира”, – сказано в официальном релизе организаторов.

Мероприятие такого уровня в Украине проведено впервые с начала агрессии . По информации наших источников, оно оказалось полезным и познавательным для всех сторон. Украинские военные разведчики предоставили руководству разведок стран Черноморского региона, и Великобритании информацию о планах действий России против Украины и стран Черноморского бассейна.

Главные маркеры этого плана, предоставленные нам информированным источником:

Россия наращивает группировку войск близко границ Украины и в оккупированном Крыму. Наращивается корабельная группировка в Крыму и количество кораблей, оснащенных системами “Калибр”;

В ходе комплексной проверки войск Южного военного округа отработано проведение операции на Юго-Западном стратегическом направлении, управления разведывательно-огневым/ударным контуром, организации взаимодействия между подразделениями.

ВС отработали возможность операции в Черноморском регионе против Украины и стран . Ее конечная цель – силовой захват большей части территории Украины.

Россия готова к военному вмешательству в конфликт западных партнеров Украины, прежде только в Черноморском регионе. В ходе учений отрабатывались вопросы уничтожения корабельных группировок и диверсионных групп условного противника.

Использование ВДВ и ее союзников при ведении гибридной войны. 18-29 июня проведены тактические учения подразделений ВС России, Беларуси и Сербии “Славянское братство-2018”.

Усиление Россией контроля в Азовском море и демонстрация способности проводить блокадные действия в отношении Украины.

В целом конечно, что группировка на Юго-Западном стратегическом направлении готова к военной операции. Под предлогом подготовки к Чемпионату мира по футболу проведена проверка ее готовности к боевому применению. Не исключается эскалация в Черноморском регионе сразу после окончания чемпионата.

В этих условиях проведение форума можно расценивать как предупреждение Кремлю со стороны девяти стран-участников о предельно точном “сканировании” его планов. Безусловно, в имеют информацию о данном мероприятии. И должны были оценить высокий уровень информированности украинской военной разведки и слаженности ее действий с союзниками. Расчет Украины строится на том, что синергия общих усилий вынудит Кремль воздержаться от обострения агрессии и дальнейшего убийства собственных граждан в результате их втягивания в военные авантюры.

Принято решение об обмене разведывательной информацией относительно планов в части милитаризации Черноморского региона. Перспективным направлением определена подготовка совместных разведывательных оценок и прогнозов. Эти и другие действия должны максимально осложнить агрессивные планы в отношении Украины и заставить отказаться от наиболее радикальных из них.

В Кремле понимают, что рассматривается как наибольшая угроза стран Черноморского бассейна и главный источник опасности в регионе. Это – консолидированная позиция по крайней мере 9 стран, готовых вместе дать ответ российской угрозе. Поэтому, кроме гордости за “вяличие”, в должны просчитать и риски такого противостояния – финансовые, репутационные и военные.

Ведь в случае продолжения агрессии ее цена для значительно возрастает. Разведки девяти стран нащупали болезненные места Кремля и готовы безжалостно резать “ахилловы геополитические сухожилия” . В том числе, акцентируя интерес российского общества на причинах гибели тысяч российских военнослужащих, и провоцируя там ответную реакцию.

Кремлю дали ясно понять, что образованный мир готов в случае общего решения стерилизовать “русского зверя”, загнав его в вольер. А уже оттуда Путину останется лишь шаг до клетки Гаагского трибунала.”

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