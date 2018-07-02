Российская певица Лолита показала архивные кадры с дочерью Евой. Лолита: Боже, как быстро летит время! Уже подали документы на поступление! Фото: lolitamilyavskaya / Instagram "Меня многие просили сделать фильм из Евочких фото. Слушаю и повинуюсь! Телефон сам выбрал, что считал нужным. Жаль, когда она была совсем маленькой, не было таких мобильников, снимали и проявляли пленку. Боже, как быстро летит время! Уже подали документы на поступление!" – написала певица. Меня многие просили сделать фильм из Евочких фото). Слушаю и повинуюсь! * Телефон сам выбрал, что считал нужным). Жаль, когда она была совсем маленькой, не было таких мобильников, снимали и проявляли плёнку).. Боже, как быстро летит время!!! Уже подали документы на поступление! В лице моей доченьки, обнимаю всех подписчиков! * ‍ * ‍ * Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 29 Июн 2018 в 11:51 PDT Ева родилась в 1999 году, когда Лолита была в браке с актером и шоуменом Александром Цекало.Дочь Лолиты живет в Киеве и, по словам певицы, получает старорежимное образование.3 апреля 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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