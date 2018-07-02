|Вице-премьер: Россия не готова выполнять даже самые маленькие договоренности
|02.07.2018 13:28
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Россия не готова выполнять даже самые маленькие договоренности с Украиной в отношении политических заключенных. Об этом во время брифинга в Киеве сказала вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент
"Мы поднимаем вопрос освобождения украинских политических заключенных на всех уровнях, на всех переговорах, имеем поддержку этой позиции абсолютно четкую от всех наших партнеров из западного мира. Вместе с этим, мы видим не готовность России к выполнению даже самых маленьких договоренностей, которые, например были достигнуты относительно доступа Денисовой к нашим политическим пленникам, которые находятся и удерживаются незаконно на территории Российской Федерации", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос журналиста относительно дальнейших действий после недопуска украинского омбудсмена Денисовой к Олегу Сенцову.
По словам вице-премьер-министра, Украина будет продолжать и далее оказыть давление на РФ.
"Я думаю, что здесь мы должны объединять усилия государства,
которые оно прилагает для того, чтобы освободить всех украинских
пленников, так и наших партнеров и медиа, и гражданское общество,
потому что я убеждена, что все заинтересованы в том, чтобы
абсолютно каждый гражданин Украины знал о том, что мы о нем
заботимся и за каждую жизнь мы будем бороться, пока не получим
хотябы маленький инструмент, чтобы вытащить их из этих тюрем", -
подчеркнула она.