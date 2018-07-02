Россия не готова выполнять даже самые маленькие договоренности с Украиной в отношении политических заключенных. Об этом во время брифинга в Киеве сказала вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент

"Мы поднимаем вопрос освобождения украинских политических заключенных на всех уровнях, на всех переговорах, имеем поддержку этой позиции абсолютно четкую от всех наших партнеров из западного мира. Вместе с этим, мы видим не готовность России к выполнению даже самых маленьких договоренностей, которые, например были достигнуты относительно доступа Денисовой к нашим политическим пленникам, которые находятся и удерживаются незаконно на территории Российской Федерации", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос журналиста относительно дальнейших действий после недопуска украинского омбудсмена Денисовой к Олегу Сенцову.

По словам вице-премьер-министра, Украина будет продолжать и далее оказыть давление на РФ.

"Я думаю, что здесь мы должны объединять усилия государства, которые оно прилагает для того, чтобы освободить всех украинских пленников, так и наших партнеров и медиа, и гражданское общество, потому что я убеждена, что все заинтересованы в том, чтобы абсолютно каждый гражданин Украины знал о том, что мы о нем заботимся и за каждую жизнь мы будем бороться, пока не получим хотябы маленький инструмент, чтобы вытащить их из этих тюрем", - подчеркнула она.



Как сообщал Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев. Об этом во время брифинга заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

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