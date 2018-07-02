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Дарницкий суд в шестой раз не смог зачитать обвинительный акт по делу о пытках на Майдане, в котором фигурирует Крысин
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02.07.2018 13:33
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2 июля фигурант дела о пытках на Майдане Юрий Крысин не смог
принять участие в судебном заседании, так как в Дарницком райсуде
Киева пропал интернет. Прокурор Юлия Малашич попросила предоставить
Крысину госадвоката, суд удовлетворил ходатайство Фото: Наталия
Двали / Gordonua.com Крысин не смог принять участие в заседании,
так как в здании суда пропал интернет. Технический работник
объяснил, что это связано с погодными условиями.Защитники Крысина в
суд в очередной раз не явились. Прокурор Юлия Малашич подчеркнула,
что в прошлый раз один из адвокатов Игорь Василенко пообещал
предоставить суду документы о причинах его отсутствия на прошлых
заседаниях, но в этот раз снова не пришел на заседание.Она
попросила предоставить Крысину госадвоката. Суд удовлетворил
ходатайство. Следующее заседание назначено на 6 июля.Малашич в ходе
заседания отметила, что защита Крысина пытается затянуть
рассмотрение дела. По словам прокурора, об этом ей рассказал
журналист, который общался с адвокатом Крысина. Защита пытается
добиться того, чтобы до сентября, когда судья Любовь Леонтюк уйдет
на пенсию, рассмотрение дела не было завершено. В результате его
начнут слушать заново.Дело о пытках во время Майдана и
противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В
рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру
пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая
ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно.
Потерпевшими по этому делу признаны три
человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать
журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена
Светлана Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый
случай касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора
Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в
Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом.
Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро
"Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к
Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном
эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как
он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им
вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он
охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с
Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января
2014 года отдыхал на Мальдивах.Второй случай касается нападения
титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18
февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств.
По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и
незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай
касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде
обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным
следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во
главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими
признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин
является также фигурантом отдельного дела об убийстве Веремия. 13
июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для
него по этому делу на пять лет лишения свободы.
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