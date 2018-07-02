2 июля фигурант дела о пытках на Майдане Юрий Крысин не смог принять участие в судебном заседании, так как в Дарницком райсуде Киева пропал интернет. Прокурор Юлия Малашич попросила предоставить Крысину госадвоката, суд удовлетворил ходатайство Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Крысин не смог принять участие в заседании, так как в здании суда пропал интернет. Технический работник объяснил, что это связано с погодными условиями.Защитники Крысина в суд в очередной раз не явились. Прокурор Юлия Малашич подчеркнула, что в прошлый раз один из адвокатов Игорь Василенко пообещал предоставить суду документы о причинах его отсутствия на прошлых заседаниях, но в этот раз снова не пришел на заседание.Она попросила предоставить Крысину госадвоката. Суд удовлетворил ходатайство. Следующее заседание назначено на 6 июля.Малашич в ходе заседания отметила, что защита Крысина пытается затянуть рассмотрение дела. По словам прокурора, об этом ей рассказал журналист, который общался с адвокатом Крысина. Защита пытается добиться того, чтобы до сентября, когда судья Любовь Леонтюк уйдет на пенсию, рассмотрение дела не было завершено. В результате его начнут слушать заново.Дело о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин является также фигурантом отдельного дела об убийстве Веремия. 13 июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для него по этому делу на пять лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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