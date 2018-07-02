На этой неделе парламент рассмотрит вопрос избрания судей Конституционного суда Украины. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент

"У нас есть в долгу еще один кадровый вопрос - избрание судей КСУ. Оно по времени не такое объемное, как вопрос ЦИК, и следовательно я думаю, что мы пройдем (на этой неделе - ред.) его без особого труда", - сообщил Парубий.

Как сообщал в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

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