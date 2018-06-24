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Журналист Сергей Пархоменко подсчитал, что РФ в случае повышения
пенсионного возраста станет одной из худших стран по уровню
содержания пенсионеров. Пархоменко: Россия оказывается самым
равнодушным, самым жадным государством в отношении своих граждан
Фото: Игнат Соловей / Facebook "Я собрал таблицу из 56 стран,
включая Россию. Вообще, в мире больше 200 стран, так что это не
совсем все страны мира, но такие интересные для нас, более-менее
все. Это вся Европа, весь прежний СССР, все бывшие республики, плюс
несколько еще крупных стран: Китай, США, Канада, Австралия", –
рассказал он.Журналист уточнил, что в своих расчетах по России
использовал данные о средней продолжительности жизни Всемирного
Банка (71,6 лет), поскольку Минздрав РФ в последнее время дает
"какие-то совершенно фантастические цифры" по темпу роста
продолжительности жизни россиян. Он отметил, что на данный момент
Россия выглядит в рейтинге "в общем, неплохо"."При нынешнем
пенсионном возрасте – 60 лет у мужчин и 55 для женщин – Россия
находится примерно в середине таблицы. И по мужчинам это примерно
30-е, 31-е место, а по женщинам вообще неплохо – 9-е место, одно
из, можно сказать, лидирующих", – сообщил Пархоменко.Он отметил,
что в случае изменения пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и
63 года для женщин, ситуация резко изменится."Произойдет катастрофа
по этой таблице: Россия рухнет на самое дно этого списка. То есть,
например, по списку того, сколько государство соглашаются платить
на пенсии своим женщинам, Россия оказывается просто последней в
этом списке – на 56-м месте. 12% жизни предлагает государство жить
средней российской женщине на пенсии... Что касается мужской
таблицы, то Россия там на последнем месте. Хуже нее только
Туркменистан", – подчеркнул журналист.По словам Пархоменко, он мог
упустить некоторые дополнительные факторы, однако соотношение от
этого не изменится."Россия оказывается самым равнодушным, самым
жадным государством в отношении своих граждан. Вот я бы это время
на пенсии называл не временем дожития, поскольку это некорректный
термин, а называл бы его коэффициентом государственной жадности
или, если хотите, коэффициентом государственной щедрости. Вот она
на минимуме находится в России... Это политическая декларация, это
заявление о том, что у российского государства есть другие, более
важные задачи. Оно существует не для этого. И то, с чего начинается
Российская Конституция, что российский народ является источником
власти, является единственным легитимным хозяином страны, это
напрямую опровергается этим проектом, который мы сегодня видим", –
подытожил он.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило
окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении
пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для
мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63
лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга
"Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу.
Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до
пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное
мнение".Российский оппозиционный политик Алексей
Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных
акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным
ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые
профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения
митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы
пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций.
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