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В МХП Косюка заявили, что будут всячески способствовать расследованию ЕБРР, начатому в ответ на жалобы жителей Винницкой области
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02.07.2018 13:41
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В "Мироновском хлебопродукте" бизнесмена Юрия Косюка заявили, что
все предприятия группы соблюдают международные стандарты и нормы
ведения деятельности. В МХП отметили, что предоставят ЕБРР все
необходимые документы и информацию в кратчайшие сроки Фото:
Миронівський Хлібопродукт / Facebook Отмечается, что холдинг
предоставит независимой комиссии ЕБРР все необходимые документы и
информацию в кратчайшие сроки."Холдинг часто выигрывал в судебном
порядке дела по подобным ложным заявлениям, которые угрожали
нанести убыток деловой репутации и деятельности
агрохолдинга", – заявили в компании.В МХП подчеркнули,
что все предприятия группы соблюдают международные стандарты и
нормы ведения деятельности.В холдинге раскритиковали сюжет
программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" от 26 июня о начатом ЕБРР
расследовании. Отмечается, что тональность и формат освещения
фактов "демонстрируют намерения в негативном ключе осветить
деятельность МХП без учета объективных фактов и всех положений
действующего законодательства Украины".Как отмечается в
пресс-релизе, приведенная в сюжете информация о том, что помет
запрещено хранить открыто, является неправдивой. В компании
отметили, что используют для этого полевые бурты, как это
предусмотрено государственным стандартом "Помет птицы. Технологии
биологической переработки. Общие требования". В МХП добавили, что
расстояние от хранилища МХП до населенных пунктов соответствует
нормам действующего законодательства. Указано также, что
строительство бригады по выращиванию цыплят-бройлеров возле села
Васильевка было полностью законным.В пресс-релизе подчеркивается,
что повреждение дома жительницы села Оляница Людмилы Вдовиченко, на
котором появились трещины, могли вызвать разные
факторы."Однозначного, доказанного и обоснованного факта, что
фактором является движение грузовиков через село Оляница, нет,
следовательно нельзя это утверждать", – заявили в компании.В
сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" от 26 июня
говорилось, что, как заявляют активисты из Клебани, компания вместо
утилизации куриного помета складывает его в кучи на краю
села. Жители Оляницы сообщили, что в домах появились трещины
из-за интенсивного движения грузовиков МХП. В Заозерном
жалуются, что жителей не проинформировали о проведении общественных
слушаний по поводу строительства рядом с селом комплекса
курятников. В ответ на эти жалобы ЕБРР, который кредитует МХП,
начал расследование.
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