В "Мироновском хлебопродукте" бизнесмена Юрия Косюка заявили, что все предприятия группы соблюдают международные стандарты и нормы ведения деятельности. В МХП отметили, что предоставят ЕБРР все необходимые документы и информацию в кратчайшие сроки Фото: Миронівський Хлібопродукт / Facebook Отмечается, что холдинг предоставит независимой комиссии ЕБРР все необходимые документы и информацию в кратчайшие сроки."Холдинг часто выигрывал в судебном порядке дела по подобным ложным заявлениям, которые угрожали нанести убыток деловой репутации и деятельности агрохолдинга", – заявили в компании.В МХП подчеркнули, что все предприятия группы соблюдают международные стандарты и нормы ведения деятельности.В холдинге раскритиковали сюжет программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" от 26 июня о начатом ЕБРР расследовании. Отмечается, что тональность и формат освещения фактов "демонстрируют намерения в негативном ключе осветить деятельность МХП без учета объективных фактов и всех положений действующего законодательства Украины".Как отмечается в пресс-релизе, приведенная в сюжете информация о том, что помет запрещено хранить открыто, является неправдивой. В компании отметили, что используют для этого полевые бурты, как это предусмотрено государственным стандартом "Помет птицы. Технологии биологической переработки. Общие требования". В МХП добавили, что расстояние от хранилища МХП до населенных пунктов соответствует нормам действующего законодательства. Указано также, что строительство бригады по выращиванию цыплят-бройлеров возле села Васильевка было полностью законным.В пресс-релизе подчеркивается, что повреждение дома жительницы села Оляница Людмилы Вдовиченко, на котором появились трещины, могли вызвать разные факторы."Однозначного, доказанного и обоснованного факта, что фактором является движение грузовиков через село Оляница, нет, следовательно нельзя это утверждать", – заявили в компании.В сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" от 26 июня говорилось, что, как заявляют активисты из Клебани, компания вместо утилизации куриного помета складывает его в кучи на краю села. Жители Оляницы сообщили, что в домах появились трещины из-за интенсивного движения грузовиков МХП. В Заозерном жалуются, что жителей не проинформировали о проведении общественных слушаний по поводу строительства рядом с селом комплекса курятников. В ответ на эти жалобы ЕБРР, который кредитует МХП, начал расследование. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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