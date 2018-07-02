В столице 30 июня выпало наибольшее количество осадков в этот день за 128 лет наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает

“Осадков в столице выпало 111 мм (в течение июня — ред.), что составило 152% климатической нормы, причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составил 26,8 мм”, — сообщили в обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Жарче только в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 30,7°С, а холоднее только было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 8,5°С.

Как сообщал май этого года занял четвертое место между самых теплых в Киеве с 1881 года.

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