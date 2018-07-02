Получение загранпаспорта гражданам Украины часто приходилось ждать дольше трех месяцев. Сейчас назрела новая проблема — паспорта изготовлены и доставлены в пункты выдачи, но люди не могут их забрать.

Причина в несовершенстве системы, которая не сканирует отпечатки пальцев, пишет со ссылкой на .

Когда отпечатки взять невозможно, предусматривается процедура составления специального акта, перед принятием пакета документов на изготовление биометрического документа. В таком случае человек получает паспорт с чипом, в памяти которого указывается соответствующая информация: отпечатки пальцев не отсканированы.

«Проблема может возникнуть по разным причинам. Например, человек повредила кожу пальца, и в таком случае следует ожидать, когда заживет. Есть случаи, когда отпечатки нельзя снять из-за физиологических особенностей. К примеру, бывает очень тонкая кожа пальца, или же из-за болезни или других серьезных причин«, — рассказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Однако, в том случае, если при подаче заявления отпечатки сканировались нормально, то и при получении готового паспорта гражданин должен пройти верификацию.

К слову, каждая отдельная нестандартная ситуация решается отдельно. Компетентные работники выясняют причину возникновения проблемы. Если оказывается, что ошибку допустили работники ДМС, бракованный паспорт аннулируют, а человеку изготавливают новый за счет миграционной службы.

Но, если доказано, что это не вина работников, а человек хочет производить новый паспорт, аннулируя предыдущий — тогда он самостоятельно оплачивает стоимость нового бланка в полном объеме, как и предусматривает действующее украинское законодательство.

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