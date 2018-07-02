Украинская национальная валюта - гривна - за первые шесть месяцев текущего года укрепилась к доллару более чем на 7%, сообщает Bloomberg .

По данным издания, гривна показала самый сильный рост по отношению к доллару между национальных валют стран постсоветского пространства.

В частности, между 11 валют бывшего СССР (без Латвии, Эстонии и Литвы, которые перешли на евро), пять показали рост к доллару. Армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%.

При этом отмечается, что больше только упал российский рубль - его показатель снизился на более чем 6,4%. Причиной этому стали санкции США.

Также подешевели белорусский рубль, узбекистанский сум, казахстанский тенге и таджикистанский сомони.

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