Интимные отношения должны быть сокровенными, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Барна. По его словам, нельзя назвать нормальным человека, который "рассказывает, что он делает со своей женой или близкими, или показывает свои гениталии". Барна: Это говорит о социальном извращении или сексуальной озабоченности Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, считает ли он ненормальными людей, состоящих в отношениях с партнерами своего пола, Барна сказал: "Они, может, и нормальные, а те, кто выходит на улицу и показывает все это, – точно ненормальные! У них психическое отклонение!""Ну я же не выхожу на улицу и не кричу, что я традиционной ориентации. Еще раз говорю: интимные отношения должны быть сокровенными и тайными, не нужно их выносить на публику. Если человек выходит на публику и рассказывает, что он делает со своей женой или близкими, или показывает свои, извините, гениталии – разве такого человека можно назвать нормальным?" – сказал нардеп.На комментарий о том, что на гей-парады выходит очень много людей традиционной ориентации, чтобы поддержать борьбу за права гомосексуалов, Барна ответил: "Кто их ущемляет?""Те, кто обижает, – значит, у них тоже психические отклонения. Нет, знаете, о чем это говорит? Это говорит о социальном извращении или сексуальной озабоченности", – добавил депутат.15 июня Барна зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О запрете публичного проявления любых видов сексуальной ориентации". Нардеп предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и распространение продукции, содержащей информацию о сексуальной ориентации лица, или публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тыс. до 51 тыс. грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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