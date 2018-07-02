Снова масса эмоций и на мой взгляд, не совсем по делу. Потому что иногда стоит не ругаться, а сразу бить палкой по макушке. Или камнем — на ваш вкус. Но если кто-то ночью вскрывает дворец на двери в вашу квартиру, ругаться действительно глупо. У вас через пару минут будет личная встреча и к ней стоит подготовиться.

Итак, Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов. Соответствующие указы о присвоении почетных наименований были опубликованы сегодня, 2 июля. Так, 6-й танковый полк армии РФ отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нижинский». В документах отмечается, что новые названия присвоены различным частям российской армии «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Но это ложь, дорогие друзья. Обычное путинское ложь.

Давайте, я без исторических примеров и долгих исторических экскурсов сразу коротко дам суть вопроса, сэкономив свое и ваше время? Львовский, Житомирский и Нижинский танковые полки названы так совсем не ради исторической памяти. И не ради троллинга. Старый дедушка и раньше не был умным, а с годами к троллингу тем паче не стал способен. Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе. Либо за особые успехи при «освобождении» этих городов. Авансом. Безумие? Конечно. Но в той плешивой голове все как раз именно так и работает — оцените его действия за последние годы.

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Ребята, совсем не смешно. И ругаться нет смысла. Если хотите поржать, можно попросить Муженко паре наших подразделений присвоить названия Кубанский полк или Московская дивизия. Бойцы будут ругаться, но если надо, военные люди понимают дисциплину. Но давайте вынесем эмоции за скобки. И остановимся на сути. Они реально собираются в перспективе иметь свои такнковые части во Львове, в Нижине и Житомире. А вы думали — только Крым и Донбасс там на штабных картах? Вы ошибались в таком случае.

А мирным ребяткам, которые пьют пиво в мирных киевских барах (или в Днепре, в Черкассах или Запорожье) и пишут в Фейсбуке ироничное «а то Путин нападет» стоит об этом подумать. И вместо следующего бокала перевести немножко денег на армию. Как минимум. А то будете, как мы — убегать из дома под обстрелами российской арты. Потому что они реально это планируют.

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