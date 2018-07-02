За четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот товаров вырос на 14% до 32,3 млрд долларов. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает

“За четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот товаров Украины составил 32,3 млрд долларов и увеличился по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года на 14%, в том числе экспорт товаров составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 12,8%”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур.

Напомним, в МЭРТ посчитали убытки украинских экспортеров от транзитных ограничений Российской Федерации.

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