Вопрос Крыма будет находиться за скобками любых договоренностей между и Россией, однако признавать его как часть в Вашингтоне не будут.

Об этом пишет Виталий Портников в своем материале для "", передает

По его словам, переговоры между двумя странами насчет Донбасса, Сирии и ядерного разоружения будут идти, однако тема Крыма в них вряд ли будет затрагиваться.

"Я бы сравнил эту ситуацию с фактической аннексией Советским Союзом балтийских стран, которые были включены в состав СССР после их оккупации режимом Сталина. Несмотря на союз с СССР во Второй Мировой войне, несмотря на Ялту, несмотря на политику разрядки Соединенные Штаты никогда не признавали этой аннексии и не закрывали посольств стран Балтии в Вашингтоне. Различие разве что в том, что тогда существовали страны, которые признавали Латвию, Литву и Эстонию частью СССР. А в случае с Крымом такого признания почти не просматривается", – отмечает Портников.

Он считает, что также как балтийские страны, после падения авторитарного режима в России, Крым также выйдет из ее состава.

"Да, Вашингтон может искать пути к улучшению отношений с Москвой. Но Крым всегда будет обстоятельством, которое не позволит вернуться к времени до 2014 года. Не позволит ни Соединенным Штатам, ни России – чтобы ни думали об этом в самих этих странах. Да, противостояние по крымскому вопросу может продолжаться десятилетиями. Но история со странами Балтии повторится. Отказ от авторитаризма всегда подразумевает и отказ от последствий нарушения авторитарным режимом международного права. После провала путча августа 1991 года Государственный совет СССР признал восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии – хотя еще за пару лет до этого многим казалось, что этого не будет никогда", – подчеркивает журналист.

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