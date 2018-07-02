В Калифорнии на территории Ранчо-Санта-Фе прошла свадьба 32-летней звезды "Теории большого взрыва" Кейли Куоко и 26-летнего профессионального жокея Карла Кука, сообщает jetsetter.ua .

По данным источника, в течение вечера невеста сменила два наряда. Для признаний в любви и обмена клятвами актриса выбрала платье Reem Acra с кейпом, а для громкой вечеринки с песнями и танцами Кейли переоделась в кружевной комбинезон.

Стоит отметить, что к алтарю Куоко провел ее папа, а роль священника взяла на себя ее родная сестра Бриана. Музыкальным фоном послужили песни новозеландской певицы Джин Вигмор, которая исполнила свои композиции вживую.

Кроме этого, главными участниками церемонии были лошади, пони и любимые собаки молодоженов. Конюшня была выбрана локацией для свадьбы не просто так: ребята познакомились именно на скачках.

Никто из актеров и актрис сериала "Теория большого взрыва" не был замечен на свадьбе.

Кейли Куоко уже была замужем за теннисистом Райаном Свитингом, с которым прожила в браке три года, а после развода в 2016 году публично удалила татуировки, посвященные бывшему возлюбленному. Для 26-летнего Карла это первый брак, его отец - знаменитый бизнесмен Скотт Кук, чье состояние оценивается в 3,8 млрд дол.

Как сообщал svodka.net, на севере Шотландии прошла свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли , на которую приехали коллеги актеров по сериалу "Игра Престолов" Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж. О своей помолвке Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили в сентябре 2017 года, причем сделали это донельзя традиционным способом - соответствующее объявление появилось на страницах британской газеты The Times. А еще в январе 2017 влюбленные купили общий дом и начали жить вместе.

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