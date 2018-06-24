По словам Кулебы, 2019 год будет решающим

"У них есть план. Оптимальный сценарий – это вернуться в январе 2019 года, так же как в конце 2017 года оптимальный сценарий заключался в возвращении в январе 2018 года. Тогда ситуация уже была такая, что ко мне подходили и выражали сочувствие, говорили, что придется с этим смириться, что Россия вернется – и это на 100% решенный вопрос. В конце концов, ничего не было решено, так как они хотели", - заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба для "Укринформ".

Для возвращения РФ в январе 2019 года есть определенные процедурные, организационные преграды, добавляет он.

"И при наличии политической воли и благоприятной конъюнктуры в Ассамблее действительно это вероятно сделать, в частности провести изменения, которые позволят им вернуться", - отмечает Кулеба.

"Драматизм момента сейчас заключается в том, что летом 2019 года исполнится два года с того момента, как Россия перестала платить в бюджет Совета Европы. Она это сделала, напомню, как прямой шантаж: вы нам не возвращаете в ПАСЕ, мы вам не даем деньги. И Комитет министров в 2019 году будет вынужден рассматривать вопрос о том, что делать с Россией. Потому что есть правила, которые говорят, что если страна два года не платит, то может быть лишена прав в ПАСЕ в Комитете министров", - говорит посол.

Лишение прав в Комитете министров – это, по сути, прекращение участия в Совете Европы, объясняет он.

"В ПАСЕ они участия уже не принимают, соответственно, остается КМСЕ. И это очень драматический момент – и сейчас давление весь направляется именно на это. Сторонники возвращения России говорят, что надо возвращать ее в 2019 году, потому что если мы их не вернем, то они опять не заплатят и в конце концов мы потеряем Россию как члена Совета Европы. Поэтому это создает дополнительное давление именно на 2019 год. Он станет решающим", - подчеркнул Кулеба.

"Кроме того, в 2019 году состоится избрание нового генерального секретаря Совета Европы, а это тоже касается ПАСЕ. Россия, конечно, будет разыгрывать карту о том, что нельзя избирать генсека без России, что он будет нелегитимным. Поэтому сейчас максимально создается атмосфера давления и аргументы варьируются от того, что мы потеряем Россию, к тому, что без России легитимность определенных институтов Совета Европы не будет полной", - добавил он.

Напомним, 21 ноября Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы получил требование о проведении не запланированных дебатов о снятии санкций с РФ и восстановлении ее участия в работе ассамблеи.

30 июня Россия официально приостановила платежи в Совет Европы и поставила под сомнение будущие отношения с СЕ через "глубокий кризис в ПАСЕ". В МИД РФ утверждают, что с того времени, как против российской делегации в ассамблее были введены санкции за незаконную аннексию Крыма, "ситуация в ПАСЕ только деградирует".

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил за возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это произойдет, то украинской делегации там больше делать нечего.

Отметим, правительство Германии поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ.