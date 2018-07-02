Президентская программа внефракционного нардепа Александра Шевченко называется "Страна достоинства и правды". Он заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. Шевченко: Тысячи людей подходили ко мне и говорили, что необходимы изменения Фото: shevchenko.if.ua "Настали такие времена, что недеяние является худшим, что может быть. Сотни встреч, тысячи людей подходили ко мне и говорили, что необходимы изменения, надо действовать, что приобретенный опыт в развитии успешной "Страны "Буковель" обязывает действовать", – заявил Шевченко.Отмечается, что президентская программа Шевченко называется "Страна достоинства и правды"."Она предусматривает развитие Украины именно как страны достоинства гражданина в своем государстве, достоинства Украины в мире как страны правды и справедливости, как современного состоятельного разумного государства, которое объединит нас всех во славу Украины для достойного будущего наших детей", – сказано в сообщении на странице депутата. https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/1741527699295001/ Выборы президента Украины намечены на 2019 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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