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Нардеп Александр Шевченко заявил о намерении баллотироваться в президенты
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02.07.2018 13:56
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Президентская программа внефракционного нардепа Александра Шевченко
называется "Страна достоинства и правды". Он заявил о своем
намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.
Шевченко: Тысячи людей подходили ко мне и говорили, что необходимы
изменения Фото: shevchenko.if.ua "Настали такие времена, что
недеяние является худшим, что может быть. Сотни встреч, тысячи
людей подходили ко мне и говорили, что необходимы изменения, надо
действовать, что приобретенный опыт в развитии успешной "Страны
"Буковель" обязывает действовать", – заявил
Шевченко.Отмечается, что президентская программа Шевченко
называется "Страна достоинства и правды"."Она предусматривает
развитие Украины именно как страны достоинства гражданина в своем
государстве, достоинства Украины в мире как страны правды и
справедливости, как современного состоятельного разумного
государства, которое объединит нас всех во славу Украины для
достойного будущего наших детей", – сказано в сообщении на
странице депутата.
https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/1741527699295001/
Выборы президента Украины намечены на 2019 год.
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