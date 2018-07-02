|Юрий Бутусов: Киевом управляет серый кардинал КГГА Вадим Столар
|02.07.2018 13:57
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Власть в Киеве действительно передана серому кардиналу КГГА Вадиму Столару. Такое мнение высказал журналист, главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов.
Вадим Столар — непубличный человек без должности. Однако именно
он организовывает работу мэра столицы, планирует рабочие встречи,
влияет на принимаемые решения.
По мнению журналиста, в этом кроется причина многих городских проблем, до решения которых попросту никому нет дела. Например, систематическое заставление Стены памяти погибших Героев на Михайловской площади биотуалетами, мусорными баками и машинами.
"Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко, что и где он должен делать. Разумеется, приоритет имеют вопросы финансовые, а такая "мелочь", как Стена памяти на Михайловской ни Кличко, ни Столара не беспокоят - они там ни разу не были, хотя это и центр города. Стена памяти - это не контракты на застройку, это не дележка городского бюджета, то есть пустая трата времени для киевского руководства. Кличко не беспокоят проблемы, на которых нельзя заработать и получить финансовый или политический капитал, следовательно заставить его действовать могут или отмашка Столара, или скандалы, или системное давление", - пишет журналист.