Денисова выдвинула ультиматум РФ

Поскольку были предварительные договоренности между президентами РФ и Украины и Владимир Путин гарантировал, что украинский представитель будет допущен ко всем задержанных, она направила все необходимые документы в своей коллеги Татьяны Москальковой и уехала в Москву.

"Однако Россия нарушила договоренности. К одному нашего парня не пустить. Были и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и в Клих и Сенцова", - заявила во время согласительного совета парламента Денисова в понедельник 2 июля.

"Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся", - добавила она.

Омбудсмен отметила, что она будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенных и в дальнейшем.

"Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий", - сказала Денисова.

Также она обратилась к депутатам с просьбой поднимать тему освобождения политзаключенных на всех встречах в Совете Европы и добавила, что будет вести активную работу по допуску к ним с представителем Украины в минской подгруппе ТКГ Ириной Геращенко и вероятно предложит ей вместе посетить Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находилась в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцова, который голодает в российской колонии уже 46 дней, до Романа Сущенко, Николая Карпюка.

Добавим, Денисову не пустили в колонию. Мимо на территорию проехала уполномоченное РФ по правам человека Татьяна Москалькова, однако "даже не остановилась, чтобы переговорить".