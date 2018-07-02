В Ивано-Франковской области на ходу загорелся пассажирский поезд. Об этом в сообщает ".", передает

Происшествие случилось в Коломые в районе улиц Галицкий путь и Коломыйская. Возгорание произошло в трех вагонах, один вагон сгорел полностью.

Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, поскольку весь поезд был окутан черным дымом.

"Из поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей - все спасались, как могли. На месте работали сотрудники и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания", - сказано в сообщении.

Добавим, что никто из пассажиров серьезно не пострадал, а пожар устранили.















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