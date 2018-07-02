Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сможет посетить заключенных в украинских тюрьмах россиян только на условиях взаимности, синхронности и зеркальности, подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Денисова выразила надежду, что в скором времени она сможет проверить, в каких условиях содержат украинских политзаключенных в российских тюрьмах Фото: Людмила Денісова / Facebook ."Я буду настаивать, чтобы все-таки российская сторона сделала какую-либо дорожную карту посещений заключенных, и мы ее поддержим. И чтобы все-таки то предложение, которое российским омбудсменом Татьяной Москальковой было поддержано – об условиях взаимности, синхронности и зеркальности посещать граждан, которые удерживаются на наших территориях, было выполнено", – сказала она. Денисова выразила надежду, что в скором времени она сможет проверить, в каких условиях содержат украинских политзаключенных в российских тюрьмах.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.Сегодня украинский омбудсмен вернулась в Киев и планирует встретиться с послами Европейского союза по поводу посещения украинских политзаключенных в РФ.В свою очередь, Москалькова приезжала в Украину 26 июня. Она встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания. Денисова тогда заявляла, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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