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Омбудсмен Денисова: Буду настаивать, чтобы российская сторона сделала дорожную карту посещений заключенных
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02.07.2018 14:04
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сможет
посетить заключенных в украинских тюрьмах россиян только на
условиях взаимности, синхронности и зеркальности, подчеркнула
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Денисова выразила надежду, что в скором времени она сможет
проверить, в каких условиях содержат украинских политзаключенных в
российских тюрьмах Фото: Людмила Денісова / Facebook ."Я буду
настаивать, чтобы все-таки российская сторона сделала какую-либо
дорожную карту посещений заключенных, и мы ее поддержим. И чтобы
все-таки то предложение, которое российским омбудсменом Татьяной
Москальковой было поддержано – об условиях взаимности,
синхронности и зеркальности посещать граждан, которые удерживаются
на наших территориях, было выполнено", – сказала
она. Денисова выразила надежду, что в скором времени она
сможет проверить, в каких условиях содержат украинских
политзаключенных в российских тюрьмах.9 июня президент Украины Петр
Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29
июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела
пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же
день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского
формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с
блокированием Россией посещения политзаключенных.Сегодня украинский
омбудсмен вернулась в Киев и планирует встретиться с послами
Европейского союза по поводу посещения украинских политзаключенных
в РФ.В свою очередь, Москалькова приезжала в Украину 26 июня.
Она встретилась с задержанными моряками крымского
судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с
намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в
Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили
свидания. Денисова тогда заявляла, что Москалькову не
пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского
омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.
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