В Богуславской районе Киевской области в правом притоке Днепра - реке Рось погибли двое мальчиков 2011 рождения. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области, передает

“В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 29 июня в 19:20 в оперативно — диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17:00 напротив районного дома культуры близко реки Рось исчезли двое детей 2011 года рождения.

К месту вызова были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части г.Богуслав.

На месте происшествия спасатели установили, что, по предварительным данным, два мальчика, играя у канавы с наклоном, не удержались и съехали вниз по бетонному скату в реку.

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы.

Напомним, 1 июля в Днестровском лимане в Одесской области утонул рыбак. Всего, по данным ГСЧС Украины, с начала 2018 года в водоемах Украины погибли почти 500 человек.

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