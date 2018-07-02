С удовольствием наблюдаю за тем, как очередное одиозное заявление президента США Дональда Трампа создает эффект разорвавшейся информационной бомбы и приводит в состояние конвульсий не только российские, но и украинские СМИ, а так же ура-патриотов местного разлива, думающих не областью компактного скопления нервных клеток и их отростков-дендритов, а конечной частью пищеварительного тракта.

О чем речь? Речь об оккупированном Крыме и неутвердительном ответе Дональда Трампа относительно перспективы признания захвата Крыма Россией и возникшем вокруг этого ажиотаже. Причем, не так давно, возник подобный же ажиотаж вокруг якобы произнесенной в ходе встречи G-7 фразе Трампа о “российском Крыме”. В статье “Крым российский или пару слов о говорливом Трампе” я подробно описал истоки данного вброса, но сейчас речь о другом.

Итак, фраза Трампа произнесенная всуе была и действительно неутвердительной, но если для кого-то это повод спускать псов, для меня это пустой звук и вот почему.

Во-первых, такова манера общения Трампа. Вопросы, которыми он не владеет или в которых не сведущ довольно, он размывает и отходит в сторону от темы. И фраза Трампа – это очередное тому подтверждение, данная тема не его парафия. К примеру, в вопросах энергоносителей и экспансии США он тверд и решителен – ибо это его направление. В вопросах Украины и России он не так уверен в своих словах. Проследите, убедитесь и, уважаемые журналисты, коль не уверены – заткнитесь. Но, не отвлекаемся и идем дальше.

Во-вторых, Дональд Трамп это, пожалуй, один из тех президентов, которые не принимают решения без одобрения окружения или же вовсе по указке оного. Окружение же Трампа, которое я называю “околоТрамп” это отборные ястребы-республиканцы, отъявленные русофобы, с политической родословной, в отличие от залетного дэнди с Уолл-Стритт. И в этом окружении, политического веса, к примеру, только у одного Джона Болтона больше чем у Трампа в кубе. Кстати, о птичках…

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В-третьих, упомянутый выше советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже заявил, что ересь брошенная Трампом всуе это позиция одного человека в овальном кабинете, но не позиция государства. Более того, фраза “посмотрим” это не утверждение “Крым — российский”, а скорее констатация факта диалога. Диалога ведомого не человеком в Овальном кабинете, а его окружением — государством. Кто главнее в США, думаю, разжёвывать не имеет смысла.

В-четвертых, и на будущее. От Трампа до конца его каденции будет звучать ещё много странных посылов. Но какие он принимает в итоге решения? Предоставление финансовой помощи Украине и вооружения? Да. Расширение санкций против РФ чуть ли не каждый месяц, в то время как ЕС свои санкции лишь продлевает из раза в раз, от года к году? Да. Поддержка всех антироссийских инициатив? Да.

А потому, следовало бы давно уже уяснить, что говорит один человек – не важно, ведь делают совсем другие и совсем другое. Отсутствие понимания этого создает эффект лишь на пользу Кремля. Вот и делаем выводы без валидола и паники.

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