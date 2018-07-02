Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным достичь компромисса относительно ситуации в Сирии и вытеснить армию Ирана из региона. Об этом рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, пишет УНН .

По словам американского дипломата, Трамп намерен побеседовать с Путиным с глазу на глаз, и никто точно не знает, какие конкретно вопросы главы государств будут осуждать в ходе встречи в Хельсинки.

"Разговор будет проходить с глазу на глаз, следовательно, на самом деле никто из нас не знает, какие еще вопросы будут обсуждаться и как будет на них реагировать Трамп", - заявил Болтон.

Как сообщал svodka.net ранее, президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в G8 , поскольку считает, что его личные встречи с президентом России Владимиром Путиным помогли бы решить международные проблемы.

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