Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь заявил, что поддерживает инициативу главы МВД о введении на границы полицейских, но это не поможет побороть контрабанду. Виктор Бондарь: Сегодня ГФС действительно погубила таможенную службу Фото: vidrodzhennya.org.ua ."Уже третий раз за три года объявляют борьбу с контрабандой. Я поддерживаю инициативу министра внутренних дел завести полицию на границы. Но хочу уверенно и профессионально заявить, что это не поможет ситуации, потому что в борьбе с контрабандой должна быть задействована интеллектуальная составляющая. Сегодня ГФС действительно погубила таможенную службу, потеряла систему обмена данными с соседними странами: о машинах, пересекающих границу, о номерных знаках, о кодах товаров, о таможенной стоимости. По сути, этими процессами сейчас руководит департамент "К" СБУ", – заявил политик.Нардеп считает, что таможне сейчас не хватает аналитической работы."Должна быть создана система анализа рисков, должны работать специалисты, способные анализировать, какие товары, в каких сферах, на каких таможнях, по какой таможенной стоимости растамаживаются, почему на одной таможне они растамаживаются втрое дешевле, чем на другой, какие нетипичные перевозки осуществляются, какие товары не присущи тем странам, откуда поступают", – считает Бондарь.Криминализировать пропаганду нет смысла, уверен он, вместо этого нужно увеличить штрафы."В 2011 году из 300 "контрабандных" уголовных дел только три были завершены и люди получили реальные сроки. Все остальные были "проданы" в судах. Поэтому Украина пошла по европейскому пути и вообще декриминализировала статью. И мы тоже предлагаем прибегнуть к опыту Европы. Контрабандный товар конфискуют и выписывают штраф в размере 100% от стоимости контрабанды. Таким образом, государство получает двойную выгоду – сам товар и уплаченный штраф. И такое экономическое наказание намного эффективнее", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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