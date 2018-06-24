Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен поддержать и высоко оценить деятельность Премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом, как пишет Moscow-post.com, сообщил источник в окружении Януковича со ссылкой на текст его заявления, который будет озвучен в понедельник 20 октября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

«Арсений Яценюк как премьер зарекомендовал себя с положительной стороны. В трудные для страны времена он сумел удержать экономику», - планирует заявить Янукович.

Он также намерен дать оценку и будущим политическим планам Яценюка.

«Планы Яценюка объединить «Батькивщину» после выборов только усилят и партию, и правительство. Это смелое и ответственное решение», - сообщает источник мнение Януковича.

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