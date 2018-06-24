Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

В Новой Зеландии активно обсуждается возможность введения туристического сбора с приезжающих в страну иностранных туристов. Не исключено, что сбор в аэропорту начнут взимать уже с 2019 года. Сумма налога — 25 новозеландских долларов (порядка 17,5 доллара США). Полученные деньги планируют направлять на строительство новых туристических объектов. С учетом того, что в прошлом году государство посетили около четырех миллионов иностранных туристов, сумма может получиться очень круглая.

Жительница Ивано-Франковской области Виктория Квасняк, переехавшая в Новую Зеландию несколько лет назад и работающая в сфере туризма, рассказала «ФАКТАМ», что местные власти сталкиваются с большими проблемами, связанными с туристическим потоком.

— Новая Зеландия позиционирует себя как экологически чистую страну с прекрасными пейзажами и природой, — говорит Виктория. — А на самом деле все не так уж хорошо — в страну приезжает масса туристов, и она сильно загрязняется. Вот власти и задумались над тем, как бы и туристов привлечь, и природу сберечь. Поэтому обсуждается введение туристического сбора. Возможно, его будут взимать в аэропорту по прилете в страну. Собственно, для иностранца, решившего отдохнуть в Новой Зеландии, это небольшая сумма.

— Виктория, а как вы попали в Новую Зеландию? Что вас удивило больше только?

— Я приехала сюда по студенческой визе — получать второе образование. Поступила в университет на специальность «отельный менеджмент». Пока училась, нашла работу, да так и осталась жить в Окленде. Что удивило? Ну, например, то, что овцы тут пасутся в десяти минутах от центра города. Очень красивая природа, множество вулканов, но никто по этому поводу не переживает. Их, кстати, только в Окленде больше пятидесяти. А на еще активном вулкане Руапеху вообще построили лыжный курорт.

— Тяжело ли было найти работу иностранке?

— Я не выделяла бы иностранцев в отдельную категорию. В стране масса приезжих. Очень много людей из Китая, Японии, Индии, стран Европы, из Южной Америки, из Южной Африки. Тут вообще нет такого понятия, как иностранец. В Новой Зеландии, как мне кажется, их большинство.

Первую работу — официанткой — мне нашла одногруппница. Она привела меня в бар, где подрабатывала сама. Кстати, в Новой Зеландии довольно строгие правила продажи алкоголя. Естественно, его не продают несовершеннолетним. Впрочем, могут не продать и взрослым навеселе, а за нарушение еще и оштрафуют на тысячи долларов. Кроме того, чтобы продавать алкоголь, нужно пройти курсы и собеседование в городском совете. Только после этого тебе выдадут сертификат, с которым можно работать в заведении, где продают алкогольные напитки.

— Алкоголь дорогой?

— В баре бокал вина (150 миллиграммов) в среднем стоит 9—10 новозеландских долларов (в настоящее время 1 новозеландский доллар равен 18,4 гривни. — Авт.). Столько же стоит и бокал пива.

Со временем я нашла работу по специальности — в туристической сфере. Надо сказать, вначале мне было очень сложно на собеседованиях. У нас ведь не принято хвалить себя, а работодатель в Новой Зеландии ждет именно этого. Так что на первых встречах с потенциальными работодателями я, отвечая на вопросы, просто говорила, что думаю, а не то, что от меня хотели услышать. Но через пару встреч поняла, как следует поступать.

— И как же?

— На собеседовании могут спросить о ваших самых лучших чертах характера. А если спросят о недостатках, то в ответе все равно нужно себя хвалить. Я, на мой взгляд, уж слишком люблю, чтобы все было упорядочено. В этом случае собеседнику нужно сообщить, например, об аккуратности, организованности, собранности.

Есть такой термин — small talk. Это неформальная беседа с кем угодно — малознакомыми или вовсе незнакомыми людьми, когда собеседники обмениваются ничего не значащими фразами, но создается чувство приятного разговора.

Так вот, местным присуща эта черта. У меня сложилось чувство, что на собеседовании от соискателя вакансии ждут какого-то стандартного набора фраз. Это как у англичан, которые при встрече говорят: «How do you do?» («Как дела?»), но не ожидают, что им тут же начнут подробно и обстоятельно отвечать.



* В Окленде украинка Виктория Квасняк работает в сфере туризма — занимается организацией праздников и шоу. Фото из Facebook

— Особые требования к резюме есть?

— Примеры заполнения можно совершенно спокойно найти в Интернете. Но в моей индустрии (а я занимаюсь организацией различных мероприятий) диплом об образовании мало кого интересует — на собеседованиях больше спрашивали об опыте работы, о коммуникабельности. То есть подходишь ли ты для работы с людьми. Кстати, ни на одном из собеседований я свой диплом так и не показала. В туристическом бизнесе, а особенно в ресторанном или отельном, многие ищут работу по знакомству.

— Оплата труда почасовая?

— Системы разные. Когда я работала в баре официанткой, то оплата была почасовая. Если не ошибаюсь, сейчас минимальная зарплата — 16,5 новозеландских доллара в час (11,5 доллара США). Теперь, когда я занимаюсь более квалифицированным трудом, выплаты производятся из расчета годовой зарплаты.

— И каков размер средней зарплаты в Новой Зеландии?

— Где-то 50—55 тысяч новозеландских долларов в год.

— Условия работы строгие?

— В нашем офисе очень свободная атмосфера. За опоздание на 5—10 минут никто тебе замечание не сделает. Да и род наших занятий таков, что человека не загонишь в рамки «с 8 утра до 6 вечера». Мы ведь занимаемся организацией шоу, концертов, спектаклей. Преимущественно такие мероприятия проводятся вечером. Нам, к примеру, график работы выдают на целый месяц вперед. Ведь мы можем быть заняты в один день с 15.00 до 22.00, а в другой — с 14.00 до 20.00. Так что работаем как попало.

Новозеландцы вообще несколько расслабленные. Новая Зеландия расположена так далеко от всего мира, что местные, как мне кажется, чуть-чуть провинциальны, может, даже наивны. Но, думаю, это ненадолго — ритм жизни меняется очень сильно. Особенно в больших городах, куда приезжает много иностранцев. Города становятся похожи на европейские: все куда-то торопятся, суетятся… А если заехать в маленькие населенные пункты, то там жизнь течет неспешно.

Есть такое понятие, как островное время. Если, к примеру, автобус приходит на остановку с опозданием в несколько часов, то это отдельно никого из местных не удивляет. И правда, куда торопиться?

— Проезд в общественном транспорте дорогой?

— Все зависит от дальности поездки: от 1,9 новозеландского доллара (если проезжать одну транспортную зону) до 7—8 долларов, если поездка дальняя. Интересен тот факт, что в местных поездах (аналог нашего метро, но наземного) на станциях нет турникетов. Там стоят лишь устройства для бесконтактного считывания карточек и аппараты по продаже билетов. Но, по моим наблюдениям, все равно большинство жителей платят за проезд.

— Читала, что в Новой Зеландии довольно высокая стоимость обучения в вузах — чуть ли не 20 тысяч долларов в год. Насколько отличается местная система от украинской?

— Я не поступала на первый курс вуза, а получала дополнительное образование при наличии первого, украинского. Честно говоря, была поражена, насколько в лучшую сторону местная система отличается от украинской.

У студентов здесь больше возможностей знакомиться с научными исследованиями, они читают много научных журналов, о существовании которых я раньше не знала. Но при этом рефераты, подготовленные студентами, проверяют через специальные программы — плагиат недопустим. Если в работе будет больше пяти процентов плагиата, ее сразу забракуют. Я сразу же вспомнила, как во время учебы в Киеве допускалось копирование целыми абзацами из той же Википедии. Также в реферате нужно обязательно указывать все источники, с которыми ты работал.

— Вузы обеспечивают студентов жильем?

— Нет. В Окленде есть студенческие многоквартирные дома, но за них тоже нужно платить. Думаю, что аренда в таком доме дешевле, чем в обычном, но точно не скажу. Мы сразу же сняли квартиру.

Арендная плата высокая — за однокомнатную квартиру платили больше 400 новозеландских долларов в неделю. Здесь считается, что это недорого. Если в квартире есть счетчики, то жильцы сами платят по ним, а если нет, то с местным аналогом нашего жэка разбирается хозяин жилья.

В Новой Зеландии есть два вида собственности на жилье. Первый: человек покупает квартиру, и она полностью ему принадлежит. Второй: покупает недвижимость, а земля, на которой она построена, принадлежит маори — коренным жителям Новой Зеландии. И тогда руководству маорийской общины нужно платить отдельно за аренду земли.

Зачастую такие квартиры продают очень дешево, но желающих их купить немного. Дело в том, что общины часто поднимают плату за землю. А кто захочет связываться с непредсказуемыми арендодателями?

Но в целом в Новой Зеландии большая проблема с жильем. За последние пять лет цены на недвижимость выросли в три—четыре раза. Ведь растет спрос — в страну переезжает много иностранцев.

Я сама с таким не сталкивалась, но читала, что на просмотр жилья приходят по 20—30 человек. Некоторые предлагают цену больше, чем просит хозяин. А еще нужно предоставить рекомендации с предыдущего места проживания — без них будет очень сложно. Да и кредитную историю будущего арендатора тоже учитывают и проверяют.

— Правда, что маорийцы до сих пор здороваются, соприкасаясь кончиками носов?

— Эта традиция — hongi — больше применяется в официальных церемониях, но в повседневной жизни очень редко. Хотя местные современные традиции тесно связаны с маорийскими. Например, перед большими шоу и фестивалями мы для артистов проводим церемонию powhiri. Это как благословение — чтобы все прошло успешно и без проблем.