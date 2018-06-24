Яна СОКОЛОВА, умышленно для «ФАКТОВ» (Полтава)

Три года назад супруги Роман и Оксана Камалетдиновы из Полтавы начали осваивать новый для себя бизнес — изготовление варенья из экологически чистых продуктов. И сейчас уже готовы выйти с продукцией на международный рынок

— Прежде чем наладить производство экзотического лукового варенья, мы с женой купили несколько его баночек, произведенных во Франции, — рассказывает 32-летний Роман Камалетдинов. — Продегустировали, подумали, как можем сделать нечто подобное. Сварили свой конфитюр — по рецептам из Интернета. Получился практически такой же, как и покупной: запах винного уксуса забивал вкус лука. Но есть его было невозможно. И тогда за дело взялась теща Татьяна Григорьевна. Карамелизируя красный лук сорта «Марс» с сухим красным вином, она уменьшила количество уксуса, изменила соотношение меда и сахара, и вкус стал совершенно потрясающим. Теперь луковый конфитюр — один из моих любимых. Я бросаю его на сковородку перед тем, как сделать омлет. Также луковый конфитюр можно положить в тарелку с кашей. Да и просто намазать на свежий хлеб. Но лучше только он сочетается с твердым сыром, брускеттой и картофельным пюре…

Первое в своей жизни варенье Оксана сварила три года назад — банановое с корицей и водкой. Попробовав его, муж понял, что у жены, имеющей два высших образования и занимавшей до этого престижные должности в солидных фирмах, прирожденный талант готовить варенье. Друзья тоже пришли в восторг от дегустации. И это воодушевило супругов на открытие семейного бизнеса.

Но чем же завлечь покупателей? Камалетдиновы решили, что их фишкой станут необычные комбинации ингредиентов в сочетании с качеством и экологической чистотой продуктов. Зарегистрировали торговую марку Endorfine.

— Когда уже немножко раскрутились и пригласили в свою семейную команду повара, она поначалу удивлялась: «Вы так прогорите! Как можно браковать даже не подгнившие, а лишь примятые апельсины!», — рассказывает Роман. — А мы никогда не использовали некачественные ягоды и фрукты. Это значило бы поставить под удар партию товара и свою репутацию. Кстати, вкус сока примятого апельсина во многом отличается от сока, полученного из целого фрукта. В общем, у нас довольно высокие стандарты. Мы не используем даже лимонную кислоту, а только сок лимона.

Поиском и разработкой уникальных рецептур занимаются Оксана и ее мама, а Роман ищет оптовых поставщиков и покупателей, разрабатывает дизайн тары. Ему помогает тесть.

— Сейчас ожидаем партию сосновых шишек из Закарпатья и ревеня из Львова, — продолжает Роман. — Ревень с мятой пойдут как добавка к клубнике. Кстати, раньше у нас было несколько вариантов клубничного варенья, в том числе и с черным перцем, который придает мягкую остроту. Но решили сократить количество наименований, оставив только двенадцать, восемь из которых — стабильные. Так проще — и нам, и покупателям. Ведь человеку сложнее сделать выбор из нескольких хороших товаров, и он в результате уходит ни с чем. Как следствие, продажи падают. Это подтверждено маркетинговыми исследованиями.

В начавшийся заготовительный сезон супруги Камалетдиновы хотят удивить покупателей вареньем из сосновых шишек. Они пригодны к варке только две-три недели.

— Моей женской команде путем экспериментов удалось добиться идеальной консистенции конфитюра и мягкости шишек. Такое варенье не просто вкусное, оно еще и очень полезно при простудах, бронхитах. Конфитюр как терпко-сладкий соус отлично подходит к мясу, сочетается с мороженым.

За три года поисков оптимальных рецептов у частных производителей варенья бывало всякое. Однажды закупили партию ранних турецких мандаринов, а они оказались с косточками. Перемолотое сырье получилось с горчинкой, и его пришлось утилизировать.

— Обычно, экспериментируя, мы ограничиваемся приготовлением небольших пробных порций конфитюра, пока не добьемся идеального вкуса, — делится секретами производства Роман Камалетдинов. — За смену в сезон перерабатываем 50—60 килограммов сырья, а на выходе получается 300 баночек готовой продукции.

Очень долго, кстати, не удавалось имбирно-лимонное варенье. Хотя придерживались и технологии приготовления, и последовательности закладки продуктов, и времени варки. А в итоге получался компот. И только теща определила, что конфорку надо выключать на тридцать секунд раньше, чем указано в рецепте. За время экспериментов с тем или иным конфитюром испортили немало продуктов и кастрюль.

Мы считаем варенье не просто сладкой едой, а наслаждением. Каждый день есть его, наверное, неправильно, а несколько ложечек время от времени любому человеку поднимут настроение.

Специально не фасуем продукцию в большую тару. С детства помню, как в нашей семье не доедали варенье из литровых банок. Его вкус надоедал. Готовый продукт раскладываем в двестиграммовые баночки. И, согласитесь, жизнь веселее, когда пять раз по двести, нежели литр сразу. А еще лучше, когда в этих пяти баночках «закрыты» разные вкусы. Я, например, люблю начать трапезу одним вареньем, а закончить другим.

Производители справедливо полагают, что потребителю не стоит платить лишние деньги за тару, и фасуют продукцию в стеклянные баночки в скандинавском стиле. Чтобы познакомить людей со своим вареньем, проводят дегустации в крупных торговых центрах, выпускают подарочные наборы — их с удовольствием заказывают на праздники.

— Уверен: получить в подарок хороший продукт лучше, чем, например, чашку с чужим логотипом, — улыбается Роман. — Вот недавно позвонил один парень из Днепра, которому друзья преподнесли такой набор, и выразил желание стать нашим дилером. Он в восторге от варенья. Сказал, что раньше ничего подобного не пробовал и ему не стыдно предлагать конфитюры другим.

В подарочном наборе можно найти апельсиново-лавандовое, сливово-шоколадное, вишнево-ореховое варенье, грушево-дынный конфитюр с анисом и перцем чили, киви с лимоном. Лично для меня грушево-дынный конфитюр с запахом аниса стоит на первом месте.



* «Теперь уже имеем партнеров в четырнадцати городах Украины — от Харькова до Ужгорода. На днях подписали договор с международной сетью супермаркетов», — говорит Роман

— Летом продажи падают, поскольку появляются свежие ягоды и фрукты, а у нас как раз расходы на их закупку увеличиваются, — говорит Роман. — Денег не всегда на все хватает. Поэтому я сейчас ищу надежных партнеров между фермеров (мы производим закупки только из первых рук, за исключением экзотических фруктов), которые готовы сотрудничать с нами на условиях отсрочки платежей. Им выгодно будет сбыть большую партию сезонного товара, а нам — купить его оптом и рассчитаться осенью, когда начнется реализация. Кстати, самая большая проблема начинающих бизнесменов в том, что они считают прибыль без учета продаж. Рынок сбыта — вот что самое важное в любом производстве. Мы изучали его примерно полгода, прежде чем решились выйти на него. Теперь уже имеем партнеров в четырнадцати городах Украины — от Харькова до Ужгорода. На днях подписали договор с международной сетью супермаркетов. Нашу продукцию можно найти как в крупных торговых сетях, так и в маленьких магазинах, кафе. В родной Полтаве имеем около двух десятков точек. А недавно в одном из местных кафе начали предлагать мороженое с нашими конфитюрами. Расходится на ура.

Хотелось бы иметь больше площадок для дегустации. Ведь спрос на качественные продукты питания возрастает. Поэтому сегодня занят еще и поиском новых партнеров, готовых вместе с нами развивать культуру потребления варенья, рекламируя продукцию высокого качества, произведенную из органического сырья. Обретя опыт, они со временем могли бы открыть собственное дело. Готовлю также пакет документов для поиска инвесторов.

А зарубежный рынок начнем завоевывать в этом году с Белоруссии, которая является самым большим экспортером варенья из Украины. Скорее только, в списке экспорта появится новая позиция — варенье из зеленых грецких орехов.

— Чтобы заниматься таким делом, в котором вы себя нашли, нужно быть технологом или менеджером?

— Я искал себя долго. Учился, чтобы стать инженером-строителем, но понял, что хороший специалист из меня не получится, и бросил университет. Работал продавцом-консультантом в различных компаниях, в сфере услуг. Сейчас руковожу дизайн-студией Marmelad, которую сам основал. Продолжаю заниматься веб-дизайном, брендингом, то есть деятельностью по разработке марок продуктов. Собственно, это тоже послужило толчком к открытию собственного дела. Сначала был создан бренд варенья, разработаны этикетки, а продукция появилась под них.

В Украине довольно много крафтовых производств, занявших свои ниши на рынке продуктов, которые отличаются высоким качеством. Кто-то делает колбасу из натурального сырья, кто-то — сыр, кто-то вялит помидоры… Мои друзья тоже варят варенье, но исключительно из лесных ягод. Считаю, лучше съесть немного качественной продукции, чем непонятно чего.



Вишневое варенье с грецким орехом Для тех, кто хочет самостоятельно попробовать приготовить сладкое лакомство, супруги Камалетдиновы предлагают рецепт вишневого варенья с грецким орехом. Для этого понадобится один килограмм вишни без косточек, один килограмм сахара, 50 грецких орехов (почищенных и порубленных размером 0,5 см), пять граммов агар-агара. Вишню засыпаем сахаром и оставляем на ночь (она должна пустить сок). Далее ставим на огонь, доводим до кипения и варим пять минут на умеренном огне. Выключаем и даем варенью отдохнуть шесть — восемь часов. После снова ставим на огонь, добавляем грецкие орехи, доводим до кипения и варим двадцать минут, немного помешивая и снимая белую пену. За семь минут до окончания варки добавляем агар-агар, предварительно разведенный вишневым сиропом. Главное — не переварить! Готовое варенье разливаем в стерильные баночки.

* Фото со страницы Романа Камалетдинова в Facebook