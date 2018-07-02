Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова кормят неизвестной смесью. Об этом во время круглого стола заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент

"По поводу Олега Сенцова - я бы хотела заметить, что очень противоречивая информация сейчас поступает о состоянии его здоровья, следовательно я хотела бы воочию (его - ред.) увидеть. Консула (Украины - ред.) ни разу не пустили. У меня есть такое подозрение, и не только подозрение, а факт - я хочу, чтобы вы увидели письмо господина Федотова, это руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью", - сообщила Л.Денисова.

Напомним, Сенцова был осужден в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он требовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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