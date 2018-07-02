В Украине дешевеет ипотека

Об этом свидетельствует обзор актуальных кредитных программ, проведенный liga.net на 2 июля 2018 года.

Так, с 27 исследуемых банков кредитуют 21. Количество предлагаемых банками кредитных программ выросла за второй квартал с 86 до 92.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,53 п.п. и составляет 13,87% годовых. Снизили стоимость автокредитов Кредобанк и Укргазбанк. Марфин Банк снизил кредитную ставку для бывших в употреблении автомобилей. В первом квартале автокредиты также дешевели (на 0,67 п.п.). Займы на авто предполагают разовую комиссию от 0,1% до 4% и ежегодную страховку автомобиля.

Средняя стоимость ипотеки по итогам второго квартала опустилась на 0,11 п.п., и составляет 19,11% годовых. Кварталом ранее средняя ставка снизилась на 0,60 п.п. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк (0,01% в первый год) на жилье на первичном рынке. Банк Пивденный кредитует недвижимость на вторичном рынке под 15-16% годовых. КредиАгрикольБанк дает займы на готовое жилье под 17,41% годовых. Первый Инвестиционный Банк повысил ставки на ипотеку и потребительские кредиты под залог ипотеки (с 18% до 23% годовых).

Потребительские кредиты выросли в цене на 1,65 п.п. Средняя процентная ставка составляет 38,69% годовых. За прошедший квартал средняя стоимость упала на 1,62 п.п. Повысил ставки для потребительских кредитов ПриватБанк. Самые дешевые из потребностей кредитов - кредиты под залог авто, недвижимости или депозитов. КредиАгрикольБанк предлагает минимальную ставку по кредиту под залог ипотеки, хотя и повысил ее с 17,41% до 18,88%. Кредобанк предлагает 19% годовых под залог жилья. Наиболее дорогими остаются кредиты наличными без обезпечения. ПриватБанк предлагает наличные под 55,08% годовых, Банк Конкорд - 98,55% годовых, Юнексбанка - 68,97% годовых.

Средняя ставка по овердрафту по-прежнему составляет 33,10% годовых. В первом квартале ставка упала минимально, на 0,03 п.п.