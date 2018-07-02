Эти 10 суеверий работают: не зря раньше верили в это По теме: Наш мир изобилует мифами и невероятными теориями. Говорить о том, что суеверия — это полная нелепость, нельзя, потому что возникли они не на пустом месте, а из многолетних наблюдений за окружающим миром, пишет со ссылкой на . Во многие такие суеверия сложно поверить, но время от времени ученые делают очередное открытие, и оказывается, что сказка — не ложь и не намек, а проверенный научный факт. Современные мифы Ешь рыбу — будешь умным!

Бабушка всегда так говорила, а я не верил. Тем не менее ученые выяснили, что дети, которые едят рыбу как минимум один раз в неделю, имеют более высокий IQ и испытывают меньше проблем с засыпанием.К такому выводу пришли американские специалисты из Пенсильванского университета, чья статья опубликована в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что дети, употребляющие рыбу раз в неделю и чаще, показывают IQ в среднем на 4,8 пункта выше, чем те, кто вообще ее не ест. Люди часто слышат, что им следует есть больше рыбы, но не все понимают, зачем это нужно. Одно из преимуществ употребления рыбы в пищу заключается в том, что в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот. Эти кислоты крайне важны для развития мозга.

Бабушка всегда так говорила, а я не верил. Тем не менее ученые выяснили, что дети, которые едят рыбу как минимум один раз в неделю, имеют более высокий IQ и испытывают меньше проблем с засыпанием.К такому выводу пришли американские специалисты из Пенсильванского университета, чья статья опубликована в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что дети, употребляющие рыбу раз в неделю и чаще, показывают IQ в среднем на 4,8 пункта выше, чем те, кто вообще ее не ест. Яблоко на ужин — врач не нужен

Ученые из Университета штата Висконсин обнаружили, что в кожуре яблок находится большое количество антиоксидантов. Именно благодаря этим веществам яблоки не допускают образования у мужчин рака простаты, а у женщин — рака груди. Исследователи советуют ежедневно есть яблоки вместе с кожурой.

Ученые из Университета штата Висконсин обнаружили, что в кожуре яблок находится большое количество антиоксидантов. Именно благодаря этим веществам яблоки не допускают образования у мужчин рака простаты, а у женщин — рака груди. Исследователи советуют ежедневно есть яблоки вместе с кожурой. Утомительные роды — будет мальчик

Исследования показывают, что мальчикам нужно больше времени, чем девочкам, чтобы встретить наш мир. Это связывают с тем, что у мальчиков больше голова и, как правило, они тяжелее, чем девочки. У матерей, ожидающих мальчиков, чаще возникают осложнения при родах.

Исследования показывают, что мальчикам нужно больше времени, чем девочкам, чтобы встретить наш мир. Это связывают с тем, что у мальчиков больше голова и, как правило, они тяжелее, чем девочки. У матерей, ожидающих мальчиков, чаще возникают осложнения при родах. Фруктовый сок не полезен для детей

К фруктовым сокам часто добавляют лимонную кислоту, а это вещество разрушает эмаль. В результате образуется кариес. Фруктовый сок также не в состоянии утолить жажду.Он включает в себя большое количество сахара и вызывает аллергию и проблемы с желудочно-кишечным трактом . Белки, которые он содержит, также могут вызывать энтероколит. Лучше только ограничить потребление сока до 1 стакана в день. А самым хорошим способом утоления жажды остается чистая вода.

К фруктовым сокам часто добавляют лимонную кислоту, а это вещество разрушает эмаль. В результате образуется кариес. Фруктовый сок также не в состоянии утолить жажду.Он включает в себя большое количество сахара и вызывает аллергию и . Белки, которые он содержит, также могут вызывать энтероколит. Лучше только ограничить потребление сока до 1 стакана в день. А самым хорошим способом утоления жажды остается чистая вода. Сыр вызывает странные сны

Эбенезер Скрудж из «Рождественской песни» Диккенса в своих ночных кошмарах обвинял сыр. Хотя у героя повести в конце концов всё наладилось, мнение, что сыр может влиять на сны, является до сих пор довольно распространенным. Но имеет ли оно хотя какое-то научное основание? Несколько лет назад появились данные одного исследования, которые показали, что различные виды британских сыров могут вызвать сновидения. Поклонники стилтона (разновидность голубого сыра с плесенью) видели странные сны, фанатам красного лестера снилось прошлое, а те, кто на ночь попробовал ланкаширскихе сыров, наоборот, видели во сне будущее. Данный феномен может быть связан с одним веществом, которое содержится в сыре, — триптофаном. Эта аминокислота присутствует во многих продуктах питания, в частности в молоке, курице, индейке и арахисе. Из нее наш организм производит серотонин, который отвечает за спокойное настроение и здоровый сон.

Эбенезер Скрудж из «Рождественской песни» Диккенса в своих ночных кошмарах обвинял сыр. Хотя у героя повести в конце концов всё наладилось, мнение, что сыр может влиять на сны, является до сих пор довольно распространенным. Но имеет ли оно хотя какое-то научное основание? Любителей горячих ванн ждет бесплодие

О негативном влиянии высокой температуры на репродуктивные способности известно уже давно: первые исследования на эту тему проводились еще в середине прошлого века.Оказывается, что под воздействием температуры, превышающей обычную для организма, снижается подвижность сперматозоидов, а это, в свою очередь, приводит к бесплодию. Кстати, в начале прошлого века горячая ванна считалась вполне эффективным способом контрацепции, хотя срабатывал этот метод и не всегда.

О негативном влиянии высокой температуры на репродуктивные способности известно уже давно: первые исследования на эту тему проводились еще в середине прошлого века.Оказывается, что под воздействием температуры, превышающей обычную для организма, снижается подвижность сперматозоидов, а это, в свою очередь, приводит к бесплодию. Кстати, в начале прошлого века горячая ванна считалась вполне эффективным способом контрацепции, хотя срабатывал этот метод и не всегда. Шоколад лечит разбитое сердце

Ученые с уверенностью утверждают — шоколад полезен для сердца. Как же влияет на работу столь важного органа шоколад? Сразу надо сделать оговорку, что пользу принесет только употребление шоколада темных сортов, иначе называемого горьким.Ведь именно полифенолы, которые в большом количестве содержатся в какао-бобах, благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Шоколад, конечно, не лекарство для сердечников. И восстановить нормальное функционирование больного сердца ему не под силу. Но предотвратить некоторые проблемы, употребляя горький шоколад, вполне реально.

Ученые с уверенностью утверждают — шоколад полезен для сердца. Как же влияет на работу столь важного органа шоколад? Сразу надо сделать оговорку, что пользу принесет только употребление шоколада темных сортов, иначе называемого горьким.Ведь именно полифенолы, которые в большом количестве содержатся в какао-бобах, благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Шоколад, конечно, не лекарство для сердечников. Грецкие орехи удалят царапины на мебели

Это одна из самых полезных сказочек. Всё, что тебе нужно сделать, это вынуть орех из скорлупы и натереть им царапины на мебели или деревянном полу. Масла, присутствующие в орехе, быстро сгладят царапины на поверхности.

Это одна из самых полезных сказочек. Всё, что тебе нужно сделать, это вынуть орех из скорлупы и натереть им царапины на мебели или деревянном полу. Масла, присутствующие в орехе, быстро сгладят царапины на поверхности. Посчитай овец — быстрее заснешь

Доподлинно неизвестно, откуда пошла эта традиция. По некоторым предположениям, миф пошел от пастухов, которые считали овец перед сном, чтобы удостовериться, что всё стадо на месте. Осознание того, что все овцы целы, их якобы успокаивало и помогало уснуть.Специалисты говорят, что процесс засыпания — дело сугубо индивидуальное. Абсолютно неважно, что ты представляешь перед сном, главное, чтобы это тебя расслабляло. Соответственно, если ты фанат овец и математики, то тебе вполне может подойти именно этот способ.

Доподлинно неизвестно, откуда пошла эта традиция. По некоторым предположениям, миф пошел от пастухов, которые считали овец перед сном, чтобы удостовериться, что всё стадо на месте. Осознание того, что все овцы целы, их якобы успокаивало и помогало уснуть.Специалисты говорят, что — дело сугубо индивидуальное. Абсолютно неважно, что ты представляешь перед сном, главное, чтобы это тебя расслабляло. Соответственно, если ты фанат овец и математики, то тебе вполне может подойти именно этот способ. Фтор может нанести вред твоим зубам

Стоматологи рекомендуют использовать зубную пасту с фтором как эффективный метод предотвращения кариеса. Однако недавние исследования, проведенные в Новой Зеландии, показывают, что фтор на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.Как только фтор попадает в наш организм, он может нарушить работу мозга, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек и печени. Фтор также может ускорить процесс естественного старения и повысить хрупкость костей. Соединения фтора обладают склонностью к накоплению в зубной эмали. После превышения необходимой дозы может начаться разрушительный процесс — флюороз. Основные симптомы заболевания — появление белых точек и пятен на зубной поверхности. Атеист и прагматик двадцать первого века безоговорочно верит в технический прогресс. Однако наука иногда ошибается, а научные данные часто искажаются в корыстных целях. Относись к научным постулатам критически, особенно когда речь идет о твоем здоровье. Чтобы отличить правду от лжи, своди вместе мнение эксперта, здравый смысл и личный опыт. Приведенная в этой статье информация поможет тебе не идти на поводу распространенных убеждений и составить свое собственное аргументированное мнение.











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