Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена арестованных в Украине российских граждан, которых обменяют на украинских политзаключенных. Список из 23 человек она зачитала журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, речь идет о таких россиянах: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Все эти люди осуждены либо за подготовку терактов в украинских городах, либо за участие в военных действиях на Донбассе. По делам некоторых людей из этого списка сейчас идут судебные процессы.

Этих осужденных будут менять на украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, и других пленников, которые удерживаются на Донбассе. Геращенко также призвала Россию забрать своих людей и отдать украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира