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Парубий заявил, что Рада может решить вопрос с поправкой об апелляции к закону об антикоррупционном суде на текущей сессии
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02.07.2018 14:20
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Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что у Верховной Рады есть
более легкий путь для урегулирования вопроса с правкой об апелляции
в закон об антикоррупционном суде, чем регистрация нового
законопроекта. Парубий: Внесение отдельного законопроекта с
соответствующей поправкой займет больше времени Фото: ЕРА "У нас
есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект… 7441
рассмотрен в первом чтении, это изменения в закон Украины о
судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем
антикоррупционном суде. То есть, у нас есть возможность эту правку
внести ко второму чтению рассмотрения законопроекта 7441, что может
дать шанс еще на этой сессии принять", – заявил Парубий.По
словам спикера, внесение отдельного законопроекта с соответствующей
поправкой займет больше времени, и тогда вряд ли парламент успеет
урегулировать вопрос до осени.Принятие в целом законопроекта № 7441
необходимо для запуска работы антикоррупционного суда. В первом
чтении Верховная Рада одобрила документ 21 июня.7 июня Верховная
Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11
июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.13 июня
после публикации закона в официальной прессе Центр
противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма,
которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном
комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального
антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды,
будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в
антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная
правка может нивелировать работу детективов бюро за
последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и
правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все
стадии согласования. Согласно сообщению комитета, это была
рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили,
что не имеют отношения к норме.США настаивают на изменениях в
закон о Высшем антикоррупционном суде Украины в части поправки об
апелляции.14 июня в парламенте зарегистрировали
законопроект №8473 об отмене правки.18
июня Парубий допустил внесение изменений в закон о Высшем
антикоррупционном суде.
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