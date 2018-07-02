Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что у Верховной Рады есть более легкий путь для урегулирования вопроса с правкой об апелляции в закон об антикоррупционном суде, чем регистрация нового законопроекта. Парубий: Внесение отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени Фото: ЕРА "У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект… 7441 рассмотрен в первом чтении, это изменения в закон Украины о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде. То есть, у нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению рассмотрения законопроекта 7441, что может дать шанс еще на этой сессии принять", – заявил Парубий.По словам спикера, внесение отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени, и тогда вряд ли парламент успеет урегулировать вопрос до осени.Принятие в целом законопроекта № 7441 необходимо для запуска работы антикоррупционного суда. В первом чтении Верховная Рада одобрила документ 21 июня.7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.13 июня после публикации закона в официальной прессе Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная правка может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все стадии согласования. Согласно сообщению комитета, это была рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не имеют отношения к норме.США настаивают на изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины в части поправки об апелляции.14 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №8473 об отмене правки.18 июня Парубий допустил внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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