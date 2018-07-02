В Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва в доме неизвестного предмета получил травмы 14-летний подросток. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает

"14-летний парень в момент взрыва находился сам дома. Сейчас он доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа местной полиции. Вызов о том, что в медучреждение с различными травмами доставлены школьника, поступил к полицейским сегодня около 13 часов", - говорится в сообщении.



Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежала окровавленная ребенок и попросил о помощи.



Полные обстоятельства происшедшего, а также происхождение взрыва, выясняются.



На месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела полиции.



"Это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки - вчера вечером в Константиновке, разбирая боеприпас, пострадал 16-летний парень", - отметили в полиции.



Напомним, в Константиновский отделения полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлено 16-летнего парня, который пострадал от взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира