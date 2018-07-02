В Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва в
доме неизвестного предмета получил травмы 14-летний подросток. Об
этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области,
передает
"14-летний парень в момент взрыва находился сам дома. Сейчас он
доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная
группа местной полиции. Вызов о том, что в медучреждение с
различными травмами доставлены школьника, поступил к полицейским
сегодня около 13 часов", - говорится в сообщении.
Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а
дальше из дома выбежала окровавленная ребенок и попросил о
помощи.
Полные обстоятельства происшедшего, а также происхождение взрыва,
выясняются.
На месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела
полиции.
"Это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за
сутки - вчера вечером в Константиновке, разбирая боеприпас,
пострадал 16-летний парень", - отметили в полиции.
Напомним, в Константиновский отделения полиции поступило сообщение
от работников местной больницы о том, что к ним доставлено
16-летнего парня, который пострадал от взрыва неизвестного
предмета. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в
Донецкой области.
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