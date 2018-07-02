Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о перспективах признания Крыма российским, отметил, что принадлежность республики однозначна.

"Президент России часто заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России", — сказал он.

Песков подчеркнул, что всё остальное — это вопросы консенсуса, "вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения".

Ранее Трамп не исключил возможности признания Крыма российским.

Похоже, что наше будущее будут обсуждать за нашей спиной. Об этом заявил политический аналитик Николай Спиридонов.

"Отвечу на пару популярных вопросов.

1) Будет ли на встрече звучать тема Украины? - Наверное да, но вряд ли на первом месте. Ситуация в Сирии, Иране и КНДР будет стоять заметно острее.

2) Будут ли обсуждать Донбасс? - Вероятно будут. Но главная тема в контексте Украины - приближение президентских выборов вполне вероятно, что Трамп будет обсуждать с Путиным возможные компромиссные кандидатуры президента. Если такую кандидатуру определят - ей будет дан зелёный свет на выборах...

3) Сам факт встречи президентов США и РФ для Украины не отдельно позитивен. Похоже, что наше будущее будут обсуждать за нашей спиной." - Заявил Николай Спиридонов.

"16 июня в Хельсинки лицом к лицу сойдутся два политических тяжеловеса, когда президент Дональд Трамп встретится один на один со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Разведчик, премьер-министр, трижды президент, напористый и обаятельный, пугающий и льстивый, проворный и решительный президент России Владимир Путин обладает более чем достаточным опытом и всеми необходимыми умениями, чтобы выйти победителем после этой встречи, рассказали «Ньюсвик» эксперты и бывшие высокопоставленные дипломаты." - Об этом пишет издание Newsweek.

Трамп строил большую часть карьеры в бизнесе, развлекательной сфере и политике, культивируя образ мастера переговоров. Но в Хельсинки также будут продемонстрированы способности Путина — торговаться, заключать сделки и получать через запугивания и лести то, чего он хочет. Путин, в активе которого десятилетия опыта сбора информации в качестве агента КГБ, а также более 20 лет на вершине российской политики, умеет понять, чего хочет его партнер по переговорам, а затем использовать это в своих интересах.



"Путин может быть обаятельным. Я видел это на его встрече с Бушем в Словении в 2001 году. Он мастер — деталей, он бойкий, он красноречивый, он очень хорош в оценке своего собеседника, — рассказал Newsweek посол Дэниел Фрид, который служил помощником госсекретаря по европейским и евразийским делам в администрации Джорджа Буша-младшего, — Я думаю, что он рассчитывает получить незаслуженные подарки».



Российские проправительственные СМИ часто изображают Путина как хладнокровного и собранного лидера, готового сделать все возможное, чтобы противостоять западной агрессии и вернуть России величие прошлых веков. Эти сообщения могут быть гиперболизированными: даже его пресловутая привычка опаздывать на встречи с мировыми лидерами, включая Ангелу Меркель и папу Франциска, непоколебимо изображается российскими журналистами как проницательная психологическая игра, которая дает Путину преимущество. Но помимо "пунктуальности", его напористый подход к отстаиванию российских интересов и острая память о допущенных в прошлом ошибках могут оказаться удивительно эффективными, говорят дипломаты, которые воочию видели Путина в действии.



Путин очень погружен в детали политики; он очень хитер в том, что касается подхода к встречам с иностранными лидерами, — говорит Newsweek бывший посол в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, — Обаму в ходе их первой встречи поразило, что Путин читал лекции по русской версии истории, заставляя другую сторону чувствовать себя виноватой во всех проблемах [между Россией и Западом], которые связаны с тем, что Россию предатели и использовали".

"Путин хочет вернуться в узкий круг ведущих мировых лидеров, таких как Си Цзиньпин, Трамп и т.п. Он хочет, чтобы они были тройкой, у которой есть не только ядерное оружие, но и весь мир", — сказал Newsweek старший научный сотрудник Атлантического Совета Ариэль Коэн.



"Он хочет, чтобы санкции были сняты в той мере, в какой он может этому помогать. Он хочет признания Крыма частью России, он хочет решения для Украины, и хочет, чтобы Трамп согласился с тем, что [президент Сирии Башар] Асад останется на своем посту, а Россия сможет сохранить свои базы в Сирии", — продолжил Коэн.



И, похоже, Путин может получить хотя бы часть из того, что он хочет. Во время ежегодного саммита Большой семерки, состоявшегося в Канаде в начале июня, Трамп выступал за то, чтобы Россия была вновь включена в состав участников, несмотря на консенсус международного сообщества относительно того, что Москва нарушила международное право, аннексировав Крым в 2014 году. Кроме того, как утверждается, Трамп сказал, что Крымский полуостров должен быть частью России просто потому, что люди там говорят по-русски

Сводка.нет - Новости Украины и Мира