|Bravo Airways сообщила, что за свой счет доставит в Украину застрявших в Тунисе туристов. Часть из них уже вылетела
|02.07.2018 14:28
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https://www.facebook.com/bravoairways.kiev.ua/posts/1792876974142054
Руководитель департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил в Twitter, что часть застрявших в Тунисе туристов возвращаются домой."В 12.30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2–3 июля должны были бы перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", – написал он.Еще часть туристов вернулась в Украину утром 30 июня.
О 12:30 з Тунісу вилетів один з п‘яти літаків, що протягом 2-3 липня мали б перевезти українських туристів, які не змогли вчасно повернутися додому. pic.twitter.com/MoOGw1jYNH— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 2 липня 2018 р.
Одна из застрявших в Тунисе – львовянка Диана Кундрик – рассказала в комментарии изданию "Сегодня", что многие самостоятельно купили билеты и вернулись в Украину."По всему Тунису собралось около тысячи человек, которые не могут вылететь. Все, что нам говорят: якобы туроператор не заплатил авиакомпании. На все наши вопросы слышим в ответ: самолет вот-вот будет. Я должна была улететь во Львов еще 29 июня. Но за два дня до этого прошел слух, что туроператор якобы разорился. Позже наш гид сказала, что 29 числа самолета не будет. Мы выселились из номера, отельный гид перестала выходить на связь, а когда мы ее нашли, то сказала, чтобы мы решали свои проблемы сами и за свои деньги! В итоге мы вынуждены были сидеть в холле. Только 30 числа приехал украинский консул, договорился с отелем и нас оставили в номере до 2 июля", – отметила она.По словам Кудрик, с украинских туристов сняли браслеты, которые дают право на бесплатное посещение гостиничного ресторана."Мы, находясь в отеле, ходили кушать так, будто воровали еду – руку прятали, чтобы не было заметно отсутствие браслета. Знаю, что есть и две пенсионерки, у которых вообще закончились деньги", – рассказала туристка.Согласно расписанию на сайте аэропорта Киев (Жуляны), почти все сегодняшние рейсы Bravo Airways отменены или задерживаются.ТСН отмечает, что украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании и Грузии. Сотни людей не могут вылететь из аэропорта Киев. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных рейсов больше 170 поселили в отель. В Oasis Travel обвиняют в задержке рейсов Bravo Airways. "У авиакомпании Bravo Airways есть задолженность перед аэропортами Туниса и нет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской Республики и, вероятно, следовательно она отказалась их выполнять 27 июня", – говорится в заявлении туроператора.Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил в сложившейся ситуации Oasis Travel. Он заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Омелян пообещал обратиться в ГПУ. Он также сообщил, что созывает собрание с туроператорами и авиакомпаниями.
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