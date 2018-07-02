В Черновицкой области из-за непогоды подтоплено несколько десятков жилых домов, повреждены дамбы 8 искусственных прудов, размыты гравийные дороги, разрушен временный мост через р.Серетель в пгт. Красноильск Сторожинецкого района, повреждены 5 мостов в Кицманском районе. Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА, передает

“В смт.Красноильск Сторожинецкого района был разрушен временный мост через р.Серетель (правый приток р.Малый Серет, бассейн Дунай), заблокированы 20 легковых автомобилей силами ГПСЧ-12 и ГПО проведены меры по их буксировке”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кицманском районе повреждены дамбы восьми искусственных прудов, остаются подтопленными 7 жилых домов, размыты более сотни сельских улиц, повреждены пять мостов.

Также ветром сорвало кровлю сельской школы в Заставненском районе. В результате непогоды размыты гравийные дороги в восьми населенных пунктах района.

Как сообщал 30 июня в Герцаевском районе было приостановлено движение по мосту через реку Прут, для транспорта была организована схема объезда.

Кроме того, что из-за интенсивных осадков и порывов ветра в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Черниговской областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы. Без света по состоянию на понедельник, 2 июля, оставались 42 населенных пункта.

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