Комиссия ОГА согласовал заявки на приобретение жилья для детей-сирот в Одесской области

Три района Одессы, две объединенные территориальные общины и еще один город в области подали только 15 заявок-предложений по приобретению или строительству объектов под детские дома семейного типа, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Из них специальная комиссия согласовала 5 заявок, по которым купит четыре жилые объекты для детей сирот и одного - для центра опеки сирот.

"Мы должны максимально использовать эти средства, чтобы как можно больше детей-сирот получили собственное жилье, а дети институциональных учреждений были устроены в семейные формы воспитания", - сказал заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин.

В 2017 году в Одесской области 190 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, были обеспечены жильем за счет финансирования из местных бюджетов и из средств государственной субвенции. По данным Одесской власти, это был самый высокий показатель между всех регионов Украины.

В начале 2018 президент Порошенко подписал приказ о защите сирот. В соответствии с ним областным администрациям поручено выявлять детей, лишенных родительской опеки и предоставлять им необходимого статуса и ухода.